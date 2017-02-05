Врач-сомнолог: недосып приводит к увеличению массы тела и сахарному диабету

По последним исследованиям, сон менее семи часов считается недостаточно эффективным. Более того, это влияет на здоровье и продолжительность жизни, сообщил радио Sputnik врач-сомнолог.

"Но это все индивидуально, так как продолжительность сна генетически запрограммирована и составляет в среднем 7-8 часов", — пояснил Кудинов.

Регулярный недосып может привести к увеличению массы тела, сахарному диабету и снижению работоспособности головного мозга, рассказал сомнолог.

Сон — это не только приятно, но и прибыльно. К такому выводу пришли американские ученые. Согласно их исследованиям, недостаток сна обходится США в 411 миллиардов долларов в год.