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Сомнолог Павел Кудинов
© Фото: life.ru

Врач-сомнолог: недосып приводит к увеличению массы тела и сахарному диабету

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О том, как сон сказывается на нашей активности, здоровье и благосостоянии, рассказал врач-сомнолог, член общественной организации "Российское общество сомнологов" Павел Кудинов.

По последним исследованиям, сон менее семи часов считается недостаточно эффективным. Более того, это влияет на здоровье и продолжительность жизни, сообщил радио Sputnik врач-сомнолог.

"Но это все индивидуально, так как продолжительность сна генетически запрограммирована и составляет в среднем 7-8 часов", — пояснил Кудинов.

Регулярный недосып может привести к увеличению массы тела, сахарному диабету и снижению работоспособности головного мозга, рассказал сомнолог.

Сон — это не только приятно, но и прибыльно. К такому выводу пришли американские ученые. Согласно  их исследованиям, недостаток сна  обходится США в 411 миллиардов  долларов  в год.

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