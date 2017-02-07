Лепехин: выборы в Абхазии проходят в "закрытом" режиме

В ходе пресс-конференции Владимир Лепехин назвал недостатки выборного процесса в Абхазии. К ним он отнес отсутствие развития политической системы, закрытый, недемократический характер выборов, недостаток информации о кандидатах в депутаты Парламента страны.

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"Идеальной ситуацией в сложившейся ситуации могла бы быть низкая явка и несостоявшиеся выборы. После чего Парламент принимает поправки к законодательству, устанавливает новую избирательную систему, то есть выдвижение кандидатов только от политических партий, публичный открытый процесс. Если говорить о будущем, то я считаю, что в выборах должны участвовать только политические партии", — сказал политолог.



