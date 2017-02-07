Лепехин: Абхазия должна быть сильной президентской республикой

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия должна быть сильной президентской республикой, сказал директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью Sputnik Абхазия во вторник 7 февраля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предстоящие выборы будут жаркими

"На обыденном уровне считается, что там, где есть президент, наблюдается авторитаризм, а самая оптимальная система – парламентская, поскольку парламент — это всегда демократия и так далее. Чтобы не было иллюзий — таких демократических стран нет, их буквально единицы", — добавил он.

Парламентская система эффективна там, где существуют давние традиции политической деятельности, считает эксперт.

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"Президентская республика — как правило, самый эффективный способ, когда государство находится в переходном периоде. Опыт показывает, что во всех постсоветских странах постепенно сформировались президентские республики. Единственная постсоветская страна, где не сформировалась президентская модель власти, — это Украина, результат мы видим. Во многом благодаря Верховной Раде, в стране произошла легитимация государственного переворота", — сказал Лепехин.

Эксперт отметил, что во всех странах постсоветского пространства должна быть президентская республика, в том числе и в Абхазии, что при этом не означает, что Парламент должен быть слабым.

"Сильная президентская республика нуждается в эффективной партийной системе, то есть должна быть правящая партия, которая оказывает поддержку президенту", — подчеркнул он.

Такого в Абхазии, к сожалению, нет, наоборот, за последние годы усилились оппозиционные партии, а мощной правящей партии не появилось, заметил Лепехин.

"Часть партий вообще отказалась от выдвижения на выборы, кандидаты пошли самостоятельно от инициативных групп, через два дня завершается регистрация кандидатов, на вчерашний день образовалось 126 инициативных групп", — констатировал эксперт.

© Sputnik / Илона Хварцкия Выборы по-абхазски: голосуем "по-братски"

Лепехин считает, что в Абхазии снизилась роль политических партий, и это негативно влияет и на состояние политической системы республики, и на развитие страны в целом.

"Выборы в Абхазии проходят в каком-то "закрытом" режиме, потому что непонятно, кто выдвигается и кем выдвигается. Рядовой избиратель вообще не имеет понятия, что такое инициативные группы. Информации об этих группах нет, принципы выдвижения ими кандидатов не понятны. Насколько эти кандидаты профессиональны и патриотичны, каковы их политические взгляды — не понятно. Я всегда говорил и писал в своих статьях, что правом на выдвижение кандидатов должны обладать только партии, как открытые и публичные структуры ", — сказал Лепехин.

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.



