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Валерия Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Валерия Адлейба: волнуюсь, потому что впервые на большой сцене

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (19)
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Остались считанные дни до запуска совместного проекта телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik "Ты супер!". Своими впечатлениями и эмоциями из Москвы со Sputnik Абхазия поделилась участница от Абхазии, воспитанница Очамчырской школы-интерната Валерия Адлейба.

"Немного волнуюсь, не потому, что я не уверена в себе, а потому, что я никогда не выступала на такой большой сцене. Я очень рада, что могу на ней представить свою любимую республику", – призналась юная певица.

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Валерия Адлейба также рассказала, что, помимо основных занятий вокалом, с участниками шоу занимаются по школьной программе и развлекают интерактивными играми. Адлейба уже успела близко подружиться с участницами из Южной Осетии, Бурятии и России.

В конце беседы Валерия песней, как и подобает певице, призналась в любви Абхазии.

Конкурс "Ты супер!" реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. Ведущим проекта станет Вадим Такменев. 

Подробная информация о проекте доступна на сайте НТВ. Следите за новостями шоу музыкальных талантов на ресурсах Sputnik Абхазия. Премьера детского вокального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20.00.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (19)

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