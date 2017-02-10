Участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба: не хочу никому подражать

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Все дети красиво поют, но меня никто не удивил, я хочу быть похожей на саму себя, не хочу никому подражать, сказала в беседе с продюсером Sputnik Аминой Лазба участница проекта "Ты супер!" от Абхазии Валерия Адлейба.

"Немного волнуюсь, не потому, что я не уверена в себе, а потому, что я никогда не выступала на такой большой сцене. Я очень рада, что могу на ней представить свою любимую республику", – призналась юная певица.

Валерия Адлейба также рассказала, что, помимо основных занятий вокалом, с участниками шоу занимаются по школьной программе и развлекают интерактивными играми.

Адлейба уже успела близко подружиться с участницами из Южной Осетии, Бурятии и России.

В конце беседы Валерия песней, как и подобает певице, призналась в любви Абхазии.

Конкурс "Ты супер!" реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. Ведущим проекта станет Вадим Такменев. Премьера детского вокального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля. Подробная информация о проекте доступна на сайте НТВ. Следите за новостями шоу музыкальных талантов на ресурсах Sputnik Абхазия. Первый выпуск детского вокального шоу состоится 11 февраля в 20.00 на телеканале НТВ.

Полную аудиоверсию с Валерией Адлейба слушайте здесь>>

Информационное агентство и радио Sputnik внимательно следит за успехами талантливых детей. Читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.