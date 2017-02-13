Гоов: полис дает право на медобслуживание в любой точке России

Обозначено шесть пунктов выдачи полисов обязательного медицинского страхования. По одному будут в Гагре, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале, два пункта выдачи медицинских полисов — в столице, сообщил Гоов.

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"Наличие этого полиса дает нашим гражданам полноценное, гарантированное медицинское обслуживание на территории России. Уже не надо будет просить у республики, у нашего бюджета денежные средств на лечение наших граждан в Российской Федерации", — отметил министр здравоохранения.