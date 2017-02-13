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Андзор Гоов на совещании по вопросу перезахоронения останков воинов Советской Армии в администрации президента
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гоов: полис дает право на медобслуживание в любой точке России

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Полисы обязательного медицинского страхования граждан России, проживающих в Абхазии, будут выдаваться в шести районах республики, сказал в понедельник 13 февраля на встрече с президентом республики Раулем Хаджимба министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов.

Обозначено шесть пунктов выдачи полисов обязательного медицинского страхования. По одному будут в Гагре, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале, два пункта выдачи медицинских полисов — в столице, сообщил Гоов.

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"Наличие этого полиса дает нашим гражданам полноценное, гарантированное медицинское обслуживание на территории России. Уже не надо будет просить у республики, у нашего бюджета денежные средств на лечение наших граждан в Российской Федерации", — отметил министр здравоохранения.

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