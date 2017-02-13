Полис и новый медцентр: Гоов рассказал Хаджимба о работе Минздрава

Многофункциональный высокотехнологичный медицинский комплекс будет построен на территории Республиканской больницы, сказал в понедельник 13 февраля на встрече с президентом республики министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов.

"Недавно прошла рабочая встреча. Мы посмотрели место, где будет дислоцироваться центр. Инвесторы пришлют меморандум, который будет представлен вам на согласование. Цена медицинского центра предварительно 350-400 миллионов рублей. Вся сумма — это инвестиции, привлеченные средства. Располагаться центр будет на территории Республиканской больницы. Наши граждане, имеющие полис обязательного медицинского страхования, смогут прийти в этот медцентр и получить бесплатное лечение", — сказал Гоов.

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Министр здравоохранения также информировал главу государства об обеспечении граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии, полисами обязательного медицинского страхования. По словам Гоова, обозначено шесть пунктов, где будут выдаваться полисы. По одному будут в Гагре, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале, два пункта выдачи медицинских полисов — в столице.

Руаль Хаджимба подчеркнул в беседе с министром, что необходимо подготовить базу данных по лицам, которые будут получать эту возможность.

"Помимо обеспечения граждан полисом медицинского страхования, необходимо подумать о сопровождении больного, то есть о возможности, чтобы доставить больного до места назначения. И нужна соответствующая база данных, чтобы мы видели, что люди действительно получили медицинскую помощь и вернулись", — сказал Хаджимба.

Андзор Гоов рассказал президенту и о проходящей в республике диспансеризации. По его словам, закончена работа в Ткуарчалском, Очамчырском и Галском районе. В 2017 году диспансеризация пройдет в Гулрыпшском и Гудаутском районах республики.



