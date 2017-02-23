17:51 23 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Ахра Пачулия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Депутат о визите в Арцах: мы попали в черный список Баку

Радио
Получить короткую ссылку
4810

Делегация Парламента Абхазии участвовала в качестве международных наблюдателей в референдуме по новому проекту Конституции Нагорно-Карабахской Республики 20 февраля.

"Официальные власти Баку сделали заявление о том, что все международные наблюдатели, участвовавшие в референдуме, будут внесены в черный список,  и у них не будет возможности посетить Азербайджан", — рассказал депутат Народного Собрания Ахра Пачулия.

Изменения в Конституции Нагорного Карабаха предполагают переход от парламентско-президентской республики к президентской и переименованию республики в историческое название – Арцах.

Нагорно-Карабахская республика была провозглашена в сентябре 1991 года. В декабре того же года был проведен референдум о независимости. Результаты референдума и провозглашение независимости Нагорного Карабаха в мире признаны не были.

По теме

Галустян: идея переименования Абхазии в Апсны мне симпатична
Эмма Гамисония: референдум в Арцахе проходил очень демократично


Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
Виталий Чуркин: большой друг Абхазии и великий дипломат
Профилактика Вечного огня
Профилактика Вечного огня: как готовили мемориал к 23 февраля
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia