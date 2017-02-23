Депутат о визите в Арцах: мы попали в черный список Баку

"Официальные власти Баку сделали заявление о том, что все международные наблюдатели, участвовавшие в референдуме, будут внесены в черный список, и у них не будет возможности посетить Азербайджан", — рассказал депутат Народного Собрания Ахра Пачулия.

Изменения в Конституции Нагорного Карабаха предполагают переход от парламентско-президентской республики к президентской и переименованию республики в историческое название – Арцах.

Нагорно-Карабахская республика была провозглашена в сентябре 1991 года. В декабре того же года был проведен референдум о независимости. Результаты референдума и провозглашение независимости Нагорного Карабаха в мире признаны не были.