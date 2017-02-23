Наблюдатель Пачулия о референдуме в НКР: организация на высоком уровне

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Референдум в Арцахе был организован на высоком уровне, сказал депутат Парламента Абхазии Ахра Пачулия на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в четверг 23 февраля.

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"Нельзя не отметить отношение народа Республики Арцах к референдуму. Люди верят в то, что делают, верят в свое руководство, и есть заряжающая позитивная энергетика, это проявляется не только в политике, но и в других сферах жизни", — добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эмма Гамисония: референдум в Арцахе проходил очень демократично

Ахра Пачулия отметил очень высокую культуру жителей Арцаха в вопросах, касающихся патриотизма, уважения к своей истории.

Депутат сообщил, что официальные власти Баку сделали заявление о том, что все международные наблюдатели, участвовавшие в референдуме, будут внесены в черный список, и у них не будет возможности посетить Азербайджан.

Изменения в Конституции Нагорного Карабаха предполагают переход от парламентско-президентской республики к президентской и переименование республики в историческое название – Арцах.

Нагорно-Карабахская республика была провозглашена в сентябре 1991 года. В декабре того же года был проведен референдум о независимости. Результаты референдума и провозглашение независимости Нагорного Карабаха в мире признаны не были.