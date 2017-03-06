23:07 06 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№18
© Sputnik. Евгения Новоженина

Попов о премии Искандера: Абхазию в конкурсе представят три участника

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0

Закончился прием заявок на литературную премию имени Фазиля Искандера, всего принято 47 работ, победители будут названы осенью 2017 года.

Среди претендентов на литературную премию имени Искандера есть именитые авторы и новички, рассказал председатель жюри, писатель Евгений Попов.

Полную версию интервью с Евгением Поповым читайте здесь>>

"28 февраля мы закончили прием заявок.  Не ожидали такого ажиотажа и такой географии. Есть авторы из Москвы, Красноярска, Владивостока, Петрозаводска, Армении. Из Абхазии участников трое: Игорь Хварцкия, Ричард Чкадуа и Виталий Шария", — сообщил Попов. 

Как рассказал председатель жюри премии, помимо качества представленных работ, жюри будет смотреть, насколько они соответствует духу искандеровской прозы.

По теме

Школа, в которой учился Искандер, откроется в следующем учебном году
Пресс-конференция Авангарда Леонтьева "Наше все… Фазиль Искандер"
Хаджимба: Искандер изменил восприятие Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Масленичные гуляния в Москве
Итоги недели: пожар, Масленица, коты и чудо-леопарды
Кадры вечера памяти Фазиля Искандера в Сухуме
В руке рука: кадры вечера памяти Фазиля Искандера в Сухуме
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia