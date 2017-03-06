Попов о премии Искандера: Абхазию в конкурсе представят три участника

Среди претендентов на литературную премию имени Искандера есть именитые авторы и новички, рассказал председатель жюри, писатель Евгений Попов.

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"28 февраля мы закончили прием заявок. Не ожидали такого ажиотажа и такой географии. Есть авторы из Москвы, Красноярска, Владивостока, Петрозаводска, Армении. Из Абхазии участников трое: Игорь Хварцкия, Ричард Чкадуа и Виталий Шария", — сообщил Попов.

Как рассказал председатель жюри премии, помимо качества представленных работ, жюри будет смотреть, насколько они соответствует духу искандеровской прозы.