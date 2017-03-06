Председатель жюри: на премию Искандера подано около полусотни работ

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Владимир Бегунов. Среди претендентов на литпремию имени Искандера есть именитые авторы и новички, рассказал председатель жюри, писатель Евгений Попов.

По словам Попова, среди участников конкурса тридцать прозаиков, шестнадцать поэтов и один сценарист.

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"28 февраля мы закончили прием заявок, — сказал Евгений Попов. – Не ожидали такого ажиотажа и такой географии. Есть авторы из Москвы, Красноярска, Владивостока, Петрозаводска, Армении. Из Абхазии участников трое: Игорь Хварцкия, Ричард Чкадуа и Виталий Шария".

Как рассказал председатель жюри премии, помимо качества представленных работ, жюри будет смотреть, насколько они соответствует духу искандеровской прозы.

"Такое внимание к премии, думаю, вызвано тем, что читатели соскучились по настоящей литературе, — отметил Евгений Попов. – Это возвращение к реализму высокого качества. На постсоветском пространстве много интересных авторов, но сегодня раскрученных из них только пять-шесть человек, и складывается впечатление, что больше никого нет".

Возглавляет попечительский совет премии известный поэт Юрий Кублановский, который был долгие годы знаком с Фазилем Искандером.

Международная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром. Прием работ для участия начался 1 декабря 2016 года и закончился 28 февраля 2017 года. Список номинантов был оглашен в день рождения Фазиля Искандера 6 марта. В июне будет объявлен шорт-лист номинантов.