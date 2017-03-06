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Председатель жюри: на премию Искандера подано около полусотни работ

© Sputnik. Михаил Маркив
В Абхазии
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Темы:
Наш Фазиль (71)
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Закончился прием заявок на литературную премию имени Фазиля Искандера, всего принято 47 работ, победители будут названы осенью 2017 года.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Владимир Бегунов. Среди претендентов на литпремию имени Искандера есть именитые авторы и новички, рассказал председатель жюри, писатель Евгений Попов.

По словам Попова, среди участников конкурса тридцать прозаиков, шестнадцать поэтов и один сценарист. 

Полную аудио версию интервью с Евгением Поповым слушайте здесь>>

"28 февраля мы закончили прием заявок, — сказал Евгений Попов. – Не ожидали такого ажиотажа и такой географии. Есть авторы из Москвы, Красноярска, Владивостока, Петрозаводска, Армении. Из Абхазии участников трое: Игорь Хварцкия, Ричард Чкадуа и Виталий Шария".

Как рассказал председатель жюри премии, помимо качества представленных работ, жюри будет смотреть, насколько они соответствует духу искандеровской прозы.

Книга
© Фото: pixabay.com
Председатель жюри премии Искандера: поступил один сценарий из Абхазии

"Такое внимание к премии, думаю, вызвано тем, что читатели соскучились по настоящей литературе, — отметил Евгений Попов. – Это возвращение к реализму высокого качества. На постсоветском пространстве много интересных авторов, но сегодня раскрученных из них только пять-шесть человек, и складывается впечатление, что больше никого нет".

Возглавляет попечительский совет премии известный поэт Юрий Кублановский, который был долгие годы знаком с Фазилем Искандером.

Международная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром. Прием работ для участия  начался 1 декабря 2016 года и закончился 28 февраля 2017 года. Список номинантов был оглашен в день рождения Фазиля Искандера 6 марта. В июне будет объявлен шорт-лист номинантов.

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Темы:
Наш Фазиль (71)
Теги:
Абхазия


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