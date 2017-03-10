Многие жалобы делаются в устной форме, на что ЦИК не может реагировать, отметил Тамаз Гогия.

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"Во многих случаях жалобы поступают устно, и никто не хочет каким-то образом выделяться. Официально подать заявление многие не хотят, мы не можем реагировать на слухи", — сказал Гогия.

Он напомнил, что в силовых структурах – МВД, Генпрокуратура – созданы специальные комиссии по изучению жалоб.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.