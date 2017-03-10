Тамаз Гогия рассказал о подготовке к парламентским выборам

Избирательные участки готовы к проведению выборов на 90%, сказал председатель ЦИК Абхазии во время пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 10 марта.

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"Почему на 90%? Потому что, как вы знаете, в последний день мы выдаем бюллетени для голосования. Это основной документ, определяющий выборы как таковые, и выдаем денежные средства для стимулирования работ участков", — добавил он.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.



