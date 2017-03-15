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Автандил Гарцкия на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гарцкия: ничего общего с фильмами война не имеет

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В 24-ую годовщину Мартовского наступления абхазской армии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов командир Гудаутского батальона, командир группы "Эвкалипт", автор книги "Мы за Гумистой" Автандил Гарцкия рассказал о событиях тех дней.

"Мартовское наступление происходило после неудачных операций. Эти неудачи приводили к тому, что мы теряли людей, среди них были наши родственники, друзья, соседи. Мы хотели быстрее решить вопрос и искали ходы и выходы", — сказал Гарцкия. 

Полную версию интервью с Автандилом Гарцкия читайте здесь>>

Штаб разработал такую войсковую операцию по всему фронту. Предполагался ночной бой, чтобы было меньше жертв, сообщил ветеран. 

"Я, например, с одобрением отнесся к этой операции, и мы стали готовиться к ней. И когда говорят об этой операции, то отмечают, что были штурмовые батальоны. Да, это так, но они очень отличались от тех, которые мы видели в кинофильмах. Вообще, я должен сказать, что ничего общего с военными фильмами война не имеет. Война — это тяжелейший физический труд, и самое первое, что мы должны понимать, — это должна быть колоссальная физическая подготовка. Штурмовые батальоны состояли из простых людей, из отрядов, которые были сформированы в начале войны. Они побывали в одном или двух сражениях, но был боевой дух и чувство авантюризма и романтизма у 20-летних ребят. Естественно, мы все морально были готовы к этой операции, все были воодушевлены и все верили в победу", — добавил Гарцкия. 



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