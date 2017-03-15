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Архивное фото члена общественной палаты Рауля Лолуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лолуа: в Мартовском наступлении проиграл снайперскую дуэль

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Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Рауль Лолуа рассказал в студии радио Sputnik об участии в Мартовском наступлении и особенно запомнившихся деталях операции.

Рауль Лолуа вспоминает, что после того как перешли реку Гумиста, против абхазских бойцов стали стягивать все большее число противников и военной техники.

Полную версию интервью с Раулем Лолуа читайте здесь>>

"Я помню, мы сидим, подъезжает БМП, впереди идут 30 человек, ищут нас. Начинаешь их обстреливать, мы вроде за препятствием сидим, они открытые были, разбегаются. Потом все больше сил наращивали и более сильный натиск оказывали на нас, — заметил Лолуа. —  В один момент, я был со снайперской винтовкой, у меня такая дуэль со снайпером получилась. Он выпустил пулю быстрее, попала она в меня и со спины выскочила. Интересно, что даже не почувствовал, потому что не были задеты кости. И не понял, когда что-то горячее потекло по телу, оказалось — кровь. Это было ближе к вечеру, перевязали меня ребята, я ушел в дом раненых. Тогда я закурил первую в своей жизни сигарету. Раньше не курил, спортом занимался", — сказал Лолуа.

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