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Арзаддин Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба: фармакологическая мафия нас закабалила

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Как совместить здоровый образ жизни, диету и работу, рассказал во Всемирный день здоровья в студии радио Sputnik Абхазия методист лечебной физкультуры Ассоциации "Инва-содействие" (АИС) Арзадин Агрба.

"Для того чтобы быть здоровым, надо следить за своим здоровьем, но это не значит, что нужно изнурять себя лекарствами. Уверяю вас, что фармакологическая мафия нас всех закабалила, мы принимаем лекарства даже в инкубационный период при простуде, когда можно излечиться принятием большого количества жидкости", — сказал Агрба.

Изнурительные диеты пагубно сказываются на организме человека, считает методист лечебной физкультуры.

"Нельзя полностью ограничивать себя в еде, нужно есть чаще, но помалу. Но никакая диета не поможет вам без физической нагрузки", — считает Агрба. 

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