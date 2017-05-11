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Оксана Шахинба
© Sputnik. Авидзба Бадрак

Хобби, которое стало работой: лучший кондитер года

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В Сухуме прошел конкурс "Праздник сладости" среди любителей и профессионалов кондитерского дела республики. "Лучшим кондитером —2017 года" Оксану Шахинба. Ей же досталась победа и в номинации "Лучший торт".

"Надо все делать с любовью, с душой, тогда людям понравится результат твоего труда. Я презентовала на конкурсе торты, и мне очень приятно, что народ людям они нравятся", — сказала Шахинба.  

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