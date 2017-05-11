Хобби, которое стало работой: лучший кондитер года

"Надо все делать с любовью, с душой, тогда людям понравится результат твоего труда. Я презентовала на конкурсе торты, и мне очень приятно, что народ людям они нравятся", — сказала Шахинба.
"Надо все делать с любовью, с душой, тогда людям понравится результат твоего труда. Я презентовала на конкурсе торты, и мне очень приятно, что народ людям они нравятся", — сказала Шахинба.
С 5 по 10 мая в Абхазии проходил II Всероссийский конкурс-пленэр "Палитра мира", который объединил 30 юных художников из Липецка и Абхазии. В течение пяти дней участники пленэра посетили знаменитые достопримечательности Абхазии и подготовили работы для совместной итоговой выставки.
12 мая 1917 года родился Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграт Шинкуба.
Президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун рассказал Sputnik о существовании мошеннических схем, по которым туристам из России продают поддельные путевки в Абхазию.
Государственный комитет по имуществу Беларуси выставил на продажу пакеты акций четырех предприятий в Гомельской области.
Южная Осетия и Донецкая народная республика подписали в четверг договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Уровень воды в Петропавловском водохранилище идет на спад. Всего с начала паводка зафиксировано подтопление 380 домов.
В Азербайджане предложили начать реализацию пилотного проекта по внедрению криптовалюты, которая может получить название AzCoin.
Минэкономики Эстонии прелагает российским коллегам провести заседание российско-эстонской транспортной комиссии в Таллинне.
В Кыргызстане оползень накрыл еще 15 жилых домов и три социальных объекта. Всего под землей оказались уже 45 строений.
После представленного в Таджикистане Кодекса этики спортсменов, запрещающего носить бороды, Sputnik вспомнил 5 необычных ограничений большого спорта.
Армянам нужно объединиться и стать рядовыми, но чтобы во главе стоял правильный генерал, считает режиссер Тигран Кеосаян.
Правительство Чехии одобрило план Минобороны страны об отправке 290 военных в Латвию и Литву в рамках миссий НАТО.
Граждане Молдовы могут рассчитывать на упрощенное получение вида на жительство и социальных льгот на территории Евросоюза.
После Туркменистана, Казахстана и России президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Китай. Зачем - разбирались корреспонденты Sputnik.
Сотни тысяч подделок детских игрушек и конфет было задержано в ходе международной операции OPSON VI в Литве.
Депутат парламента Абхазии предлагает внести изменения в закон «О здравоохранении», чтобы разрешить аборты по медицинским показаниям.
Уровень воды в Петропавловском водохранилище идет на спад. Всего с начала паводка зафиксировано подтопление 380 домов.
Минэкономики Эстонии прелагает российским коллегам провести заседание российско-эстонской транспортной комиссии в Таллинне.