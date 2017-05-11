Лучший кондитер Абхазии: готовить с душой и любовью

Sputnik, Амра Амичба.

— Оксана, раскройте секрет, что нужно сделать кондитеру, чтобы его назвали лучшим кондитером года?

— Я даже не знаю, как точно ответить на этот вопрос. Наверное, просто надо с ответственностью, с душой, с любовью готовить. Чтобы людям это нравилось, потому что именно по выбору простых людей меня назвали лучшим кондитером.

— А что вы презентовали людям, которые пришли на конкурс "Праздник сладости"? Что они попробовали вашего приготовления? Как они называются?

— Я на конкурсе представила торт "Сметанник" и "Рококо".

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— И это, получается, лучшие торты от Оксаны Шахинба?

— Получается, что да.

— Расскажите немного о себе. Где вы работаете, где печете? У вас есть кондитерский цех?

— Пеку я торты в частном доме, у себя на кухне. Процесс происходит там, на обычной стандартной кухне.

— А кто вам помогает?

© Фото: ТПП Абхазии Сладкая победа: в Абхазии назвали лучшего кондитера года

— У меня есть семья, дети. Помогает свекровь, если крупные заказы на праздники, приезжает и мама.

— Крупные заказы - это сколько?

— Крупные заказы на какие-то праздники - Новый год, дни рождения, Пасха недавно прошла. Например, на Новый год было 50 тортов. За три дня испекла.

— Получается 24 часа в сутки вы работали?

— Получается, так. Чередовались с мамой, то она спала, то я. Бессонные три ночи, и вуаля – заказ готов.

— У вас двое детей. Проявляют они интерес к кондитерскому искусству?

— Моим девочкам пока 10 и 5 лет, но большой интерес проявляют. Был такой случай недавно. У меня в холодильнике стояли коробки, подходит младшая дочь и перечисляет - это пышка, тут сметана, тут масло. Если не прочитаешь надпись на коробках, не узнаешь, что там лежит. А она не читает, но все знает.

— К вам обращаются какие-либо кафетерии на предмет того, чтобы заключить с вами договор на поставку вашей выпечки?

— Столичное одно кафе обращалось, чтобы готовила для них торты. Но мне пришлось отказать. Так как очень много частных заказов у меня, еще кому-то сдавать выпечку, пока что я не готова к этому. Потому что у меня есть основная другая работа. И мое такое хобби, которое перешло в масштабное дело, отнимает много времени.

— Какая у вас другая основная работа?

По образованию я психолог, работаю в детском саду.

— Вы по образованию психолог, работаете в детском саду, у вас двое детей. А еще вы печете по ночам торты?

© Фото: ТПП Абхазии Сладкая победа: в Абхазии назвали лучшего кондитера года

— Ну, по ночам я не пеку. Я лучше днем поработаю много, а ночью я должна обязательно выспаться.

— Как относятся к вашему хобби ваши родные, супруг?

— Если бы был недоволен супруг или семья моя, поверьте, я не смогла бы заниматься своим хобби. Все поддерживают в этом.

— Кто основной дегустатор?

— У меня в семье не очень любят сладкое. Или каждый любит что-то определенное, все разное. Дегустаторы, наверное, те клиенты, кто покупает у меня постоянно. Подруги, соседи на кофе приходят, их и угощаю своей выпечкой. Обязательно к кофе должен быть тортик.

— То есть ваши подруги, друзья, соседи особо не размышляют по поводу того, что у них будет на новогоднем столе, на Пасху. Они всегда знают, что можно пойти к Оксане и что-нибудь да положит в сумочку?

— Многие даже думают, что у меня не бывает такого, чтобы соседки пришли пить кофе, а у меня не было торта. Не всегда имею в наличии свои же торты. Но обязательно все мои подруги и друзья и соседки пробовали мою выпечку. И наше кофепитие проходит обязательно с моим вкусным тортиком.

— На лишний вес никто не жалуется?

— Бывает, иногда говорят, вот опять ты принесла этот торт, от которого я не могу удержаться, а я на диете.

— Насколько неожиданной была для вас это победа, или вы считали, что, вот, я круто готовлю, и не выиграть — просто не вариант?

© Sputnik. Томас Тхайцук, Анжелика Бения Гудаутские кондитеры показали, с какого торта началась их "сладкая" работа

— Победителя выбирали люди, которые пришли на конкурс, они голосовали, бросали в урну жетончики с номером понравившегося торта. Я знала, что у меня очень много клиентов, не люблю это слово, но приходится так называть моих друзей, знакомых, которые заказывают у меня тортики. Где-то я, конечно, подозревала, но не могла быть уверенной. В конкурсе было 23 участника. Причем, все девочки молодцы, презентовали очень много хороших тортов. Печь дома такие шедевры, это все было так красиво, ярко, красочно. Победа для меня оказалась неожиданностью и сюрпризом.

— Тем более вы победили сразу в двух номинациях, как лучший кондитер и в номинации "Лучший торт".

— Номинация "Лучший торт" — там было у девочек много красивых тортов. Если бы была особая штучная сладость, легче было бы выиграть, там немного конкурентов. А в этой номинации участвовали все конкурсанты. И когда я выиграла в этой номинации, была немного в шоке. А когда последовала следующая номинация "Лучший кондитер 2017" - это стало еще большим шоком.

— Из каких продуктов вы готовите торты? Это какие-то натуральные продукты, специальные, которые вам поставляют и делают ваши торты вкуснее и лучше, чем у остальных, или это обычные продукты, которые можно купить в магазине?

— Это обычные продукты, которые можно купить в магазине, но я не покупаю их в разных магазинах. Я с утра пораньше встаю, то есть сама иду на рынок, все тщательно выбираю. И беру продукты в тех магазинах, которые уже проверены, где я знаю, что качество не подведет.



