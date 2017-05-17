Харазия: отношение бизнеса к государству должно поменяться

Глава администрации Сухума Адгур Харазия рассказал о проблеме отходов с Сухумского винзавода, и какие меры необходимо принять по их устранению, а также о предпринимателях в целом.
Адгур Харазия о предпринимателях
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"Что касается канализации, часть работы они выполнили. Год назад канализационная система не работала. Все стоки выбрасывались с завода. Население не раз обращалось к нам, с тем, что там зловонии, и стало невозможно жить, мы несколько раз обращались на Винзавод. Тогда они приняли меры, канализационную трубу вывели к реке Гнилушка. Все канализационные стоки впадают в реку, и через реку попадают в море, и говорить о том, что система у них налажена – это неправда. Завод в состоянии отремонтировать канализационную насосную станцию (КНС). Если КНС заработает, все будет закачиваться не в реку, а в Эшеру, в очистные сооружения", сказал Харазия.
Харазия также добавил, что принимал участие в мероприятиях, которые проводят мэры различных российских городов, и они говорят, что у них между предприятиями идет конкуренция, кто будет проводить праздник. Предприниматели просят вложить деньги в мероприятие. А в Сухуме на день города собрали 500 тысяч рублей при расходах более 10 миллионов рублей. По его словам, можно оказывать посильную помощь, ведь это наш общий город.
Глава администрации Сухума Адгур Харазия считает, что Госкомпания "Вина и воды Абхазии" должна отремонтировать канализационную насосную станцию, расположенную недалеко от винзавода, для того чтобы отходы производства не попадали в море.
Куда пойти и что увидеть в "Ночь в музее" в Сухуме рассказали в пресс-центре Sputnik министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, замминистра Батал Кобахия и директор Абхазского госмузея Аркадий Джопуа 17 мая.