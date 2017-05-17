Харазия: отношение бизнеса к государству должно поменяться

"Что касается канализации, часть работы они выполнили. Год назад канализационная система не работала. Все стоки выбрасывались с завода. Население не раз обращалось к нам, с тем, что там зловонии, и стало невозможно жить, мы несколько раз обращались на Винзавод. Тогда они приняли меры, канализационную трубу вывели к реке Гнилушка. Все канализационные стоки впадают в реку, и через реку попадают в море, и говорить о том, что система у них налажена – это неправда. Завод в состоянии отремонтировать канализационную насосную станцию (КНС). Если КНС заработает, все будет закачиваться не в реку, а в Эшеру, в очистные сооружения", сказал Харазия.

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Харазия также добавил, что принимал участие в мероприятиях, которые проводят мэры различных российских городов, и они говорят, что у них между предприятиями идет конкуренция, кто будет проводить праздник. Предприниматели просят вложить деньги в мероприятие. А в Сухуме на день города собрали 500 тысяч рублей при расходах более 10 миллионов рублей. По его словам, можно оказывать посильную помощь, ведь это наш общий город.



