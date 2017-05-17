"Багровые реки": мэрия Сухума показала место сброса отходов винзавода

Бадрак Авидзба, Sputnik

Адгур Харазия рассказал журналистам о том, что Сухумский винзавод сбрасывает отходы производства в ливневые стоки столицы, которые уходят в море, кроме того, это доставляет неудобства местным жителям.

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Куда уходят отходы Сухумского винзавода? © Sputnik. Есиава Бадри Несправедливые упреки: сухумский винзавод в недоумении

Рассказывая о состоянии канализационной системы Сухумского винзавода, Адгур Харазия отметил, что часть работ предприятие все же провело.

"Что касается канализации, они провели часть определенной работы. Год назад канализационная система внутри завода не работала. Все стоки выбрасывались прямо у забора", — говорит Харазия.

По словам главы города, после того как население обратилось в администрацию столицы с жалобой на неприятные запахи в районе завода, власти потребовали от предприятия навести порядок.

"Они приняли меры, провели канализационную трубу порядка 400 метров и вывели ее к реке Гнилушка. Теперь все канализационные стоки текут в реку, через нее нечистоты попадают в море. Говорить о том, что система у них сделана, это не правильно", — подчеркнул Харазия.

Недалеко от Сухумского винзавода, по словам мэра, есть канализационная насосная станция, которая не функционирует.

© Sputnik. Канализационно-насосная станция у винзавода

"Они обошли КНС (канализационно-насосная станция – ред.) и выбрасывают отходы в реку. Завод в состоянии отремонтировать канализационную насосную станцию. Они должны отремонтировать ее и оттуда уже качать на очистные сооружения, если КНС заработает, то никаких проблем не будет", — считает глава города.

Вместе с тем, Адгур Харазия считает важным функционирование винзавода.

"Хочу поблагодарить работников винзавода за то, что предприятие работает, люди получают заработную плату. Завод расширяется, в Гулрыпше они уже посадили 300 гектаров виноградников", — отметил он.

С другой стороны, ему не понятна реакция на высказывание о том, что бизнес не помогает городу.

"Неужели 200 тысяч, выделенные на День города, являются помощью для столицы?" — спросил Харазия.

Ежегодно администрация столицы выплачивает материальную помощь жителям более чем на 20 миллионов рублей, сказал он.

"Это делалось и до меня, и при мне делается, но этим город не кичится. Во-вторых, есть некоторые неточности в высказываниях руководства "Вина и воды Абхазии", налогов они заплатили не 200, а 120 миллионов в 2016 году, и это не является каким-то благородным шагом с их стороны – это обязанность. Ты работаешь на государственном предприятии, завод не ты построил, а на деньги советских людей, будь добр – выполняй свой долг", - уверен глава столицы.

"Пьяная" река © Sputnik. Томас Тхайцук Адгур Харазия: город не может существовать только запретами

Начальник коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба показал место, где в маленькую речку Гнилушку сбрасывает отходы Сухумский винзавод. Из трубы, идущей с завода, хлещет красная жидкость. Запах стоит очень неприятный, так как, по словам столичного начальника Коммунхоза, винзавод сбрасывает в реку не только винные, но и фекальные отходы.

"Отходы с винзавода выбрасываются в ливневый канал, так как не работает КНС, это, конечно же, нарушение, так как ливневые каналы у нас созданы для того, чтобы выводить дождевую воду из города, все они выходят в море", — сказал Ахуба.

У Гнилушки стоят частные дома, жители которых возмущены происходящим.

"Я написала письмо президенту, если мне дадут жилье в другом месте, то готова съехать отсюда. Наши дети летом играют у воды, жить здесь просто невозможно", — говорит одна из местных жительниц.

Без восстановления канализационной насосной станции проблему решить невозможно, констатирует Дмитрий Ахуба и добавляет, что КНС не работает все послевоенное время.

© Sputnik. Авидзба Бадрак Канализационная труба у винзавода

"Канализационная насосная станция находится в списке объектов Инвестпрограммы для восстановления. Несколько насосных станций уже были отремонтированы по этой программе, пока до этой КНС очередь не дошла", — сообщил он.

В Сухуме, по словам Ахуба, из семи канализационных насосных станций работают только пять.



