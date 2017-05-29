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Екатерина Гуськова на международной выставке картин ARvesT Expo 2017 Yerevan
Фото предоставлено Екатериной Гуськовой

Художница о выставке в Ереване: Грузия пыталась блокировать мое присутствие

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В международной выставке картин ARvesT Expo 2017 Yerevan, которая проходила в Ереване с 23 по 29 мая принимала участие художница из Абхазии Екатерина Гуськова.

По словам Гуськовой, представителей Грузии возмутило участие в выставке Абхазии, о чем ей сообщили организаторы за день до открытия экспозиции. 

Полную версию беседы с Екатериной Гуськовой читайте здесь>>

"Со слов организаторов я знаю, что была попытка блокировки моего присутствия на этой выставке со стороны Грузии. Им не понравилось, что Абхазия самостоятельно представляет своего художника, — сказала Екатерина. – Как я узнала позже, на открытие выставки представители грузинского посольства пришли одними из первых. Даже справлялись о том, расстроена ли и злая ли я из-за этого момента. Должна сказать, что у нас люди закаленные к таким вопросам и достойно могут принять удар с их стороны". 

Но, по словам Екатерины Гуськовой, так как она оказалась единственной художницей на выставке, чьи картины не были подписаны, к ее работам и ее персоне было особо пристальное внимание.

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