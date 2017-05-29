Художницу из Абхазии вынудили участвовать инкогнито в ереванской выставке

СУХУМ, 29 мая — Sputnik, Амра Амичба. Художнице из Абхазии пришлось выставить картины на международной выставке без указания страны, которую она представляет. Об этом Екатерина Гуськова рассказала в студии радио Sputnik в понедельник 29 мая.
По словам Гуськовой, представителей Грузии возмутило участие в выставке Абхазии, о чем ей сообщили организаторы за день до открытия экспозиции.
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"Каталоги выставки и подписи к картинам с указанием Абхазии были уже распечатаны. И организаторам грузинская сторона предложила приписать в скобках Грузия. Когда мне об этом сказали мои друзья, естественно, я отказалась от этого предложения, потому что мы не являемся Грузией. Абхазия – это независимая республика, — подчеркнула Гуськова. — Также организаторы предложили, чтобы сгладить углы, выступить от России, так как я являюсь гражданкой и этой страны. Но я никогда не жила в России, я родилась и живу в Абхазии и хочу представлять свою страну. От этого я тоже отказалась. Был еще один неприятный момент, оказывается, грузины предложили замазать черным маркером в каталоге слово "Абхазия" — название нашей республики. Но организаторы понимали, что это очень неприятно для меня как для гражданина страны и участника выставки. И они предложили, хотя это было и затратно для них, напечатать новые каталоги. За что им, конечно, респект".
Художница заметила, что насколько ей известно, к организаторам обратилось Минкультуры Армении, в которое поступило требование от официальной грузинской структуры.
"Со слов организаторов я знаю, что была попытка блокировки моего присутствия на этой выставке со стороны Грузии. Им не понравилось, что Абхазия самостоятельно представляет своего художника, — сказала Екатерина. – Как я узнала позже, на открытие выставки представители грузинского посольства пришли одними из первых. Даже справлялись о том, расстроена ли и злая ли я из-за этого момента. Должна сказать, что у нас люди закаленные к таким вопросам и достойно могут принять удар с их стороны".
Но, по словам Екатерины Гуськовой, так как она оказалась единственной художницей на выставке, чьи картины не были подписаны, к ее работам и ее персоне было особо пристальное внимание.
"И все, кто видел работы, абсолютно все спрашивали из какой страны художник. И так как я была там, я объясняла всем о нашей стране, нашу политическую позицию. Рассказывала, что у нас очень много интересных творческих людей. И что, вообще, у нас очень гостеприимный народ и наша страна открыта любым народам", — отметила Гуськова.
Международная выставка ARvesT Expo 2017 Yerevan проходила в Ереване с 23 по 29 мая.
У молодой художницы Екатерины Гуськовой было уже восемь персональных выставок в Абхазии, самая последняя "Киноафиши" состоялась в фойе РУСДРАМа. Рисует Екатерина с четырех лет, окончила художественную школу, затем изобразительный факультет АГУ. Сейчас преподает в сухумской Школе искусств имени Ковача, также у нее есть студия живописи для детей.