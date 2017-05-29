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Картина Екатерины Гуськовой

Художницу из Абхазии вынудили участвовать инкогнито в ереванской выставке

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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В международной выставке картин ARvesT Expo 2017 Yerevan, которая проходила в Ереване с 23 по 29 мая, принимала участие художница из Абхазии Екатерина Гуськова.

СУХУМ, 29 мая —  Sputnik, Амра Амичба. Художнице из Абхазии пришлось выставить картины на международной выставке без указания страны, которую она представляет. Об этом Екатерина Гуськова рассказала в студии радио Sputnik в понедельник 29 мая.  

По словам Гуськовой, представителей Грузии возмутило участие в выставке Абхазии, о чем ей сообщили организаторы за день до открытия экспозиции. 

Полную версию радиобеседы с Екатериной Гуськовой слушайте здесь>>

"Каталоги выставки и подписи к картинам с указанием Абхазии были уже распечатаны. И организаторам грузинская сторона предложила приписать в скобках Грузия. Когда мне об этом сказали мои друзья, естественно, я отказалась от этого предложения, потому что мы не являемся Грузией. Абхазия – это независимая республика, — подчеркнула Гуськова. —  Также организаторы предложили, чтобы сгладить углы, выступить от России, так как я являюсь гражданкой и этой страны. Но я никогда не жила в России, я родилась и живу в Абхазии и хочу представлять свою страну. От этого я тоже отказалась. Был еще один неприятный момент, оказывается, грузины предложили замазать черным маркером в каталоге слово "Абхазия" — название нашей республики.  Но организаторы понимали, что это очень неприятно для меня как для гражданина страны и участника выставки. И они предложили, хотя это было и затратно для них, напечатать новые каталоги. За что им, конечно, респект".

Художница заметила, что насколько ей известно, к организаторам обратилось Минкультуры Армении, в которое поступило требование от официальной грузинской структуры. 

"Со слов организаторов я знаю, что была попытка блокировки моего присутствия на этой выставке со стороны Грузии. Им не понравилось, что Абхазия самостоятельно представляет своего художника, — сказала Екатерина. – Как я узнала позже, на открытие выставки представители грузинского посольства пришли одними из первых. Даже справлялись о том, расстроена ли и злая ли я из-за этого момента. Должна сказать, что у нас люди закаленные к таким вопросам и достойно могут принять удар с их стороны". 

Екатерина Гуськова на международной выставке картин ARvesT Expo 2017 Yerevan
Фото предоставлено Екатериной Гуськовой
Екатерина Гуськова на международной выставке картин ARvesT Expo 2017 Yerevan

Но, по словам Екатерины Гуськовой, так как она оказалась единственной художницей на выставке, чьи картины не были подписаны, к ее работам и ее персоне было особо пристальное внимание.

"И все, кто видел работы, абсолютно все спрашивали из какой страны художник. И так как я была там, я объясняла всем о нашей стране, нашу политическую позицию. Рассказывала, что у нас очень много интересных творческих людей. И что, вообще, у нас очень гостеприимный народ и наша страна открыта любым народам", — отметила Гуськова. 

Международная выставка ARvesT Expo 2017 Yerevan проходила в Ереване с 23 по 29 мая. 

У молодой художницы Екатерины Гуськовой было уже восемь персональных выставок в Абхазии, самая последняя "Киноафиши" состоялась в фойе РУСДРАМа.  Рисует Екатерина с четырех лет, окончила художественную школу, затем изобразительный факультет АГУ. Сейчас преподает в сухумской Школе искусств имени Ковача, также у нее есть студия живописи для детей.



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