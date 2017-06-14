Курмазия о долгах по налогам: блокируем счета, приостанавливаем деятельность

"Задолженность довольно высокая. Возникают сложности с ее взысканием. По этой причине проводится работа по разделению этих задолженностей по категориям. Все предусмотренные законом меры нами выполняется – блокируются расчетные счета, приостанавливается деятельность юридических лиц, не погашающих задолженность. Задолженность физических лиц должна быть взыскана в судебном порядке", — сказал Курмазия.

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Министр отметил, что начато взаимодействие со Службой судебных приставов для обеспечения взыскания задолженностей, в том числе через механизмы предоставления различного рода справок.