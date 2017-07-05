Как купить продукты на рынке и не отравиться: советы СЭС

О тяжелой судьбе пятилетней Элларии Багателия в Абхазии знают многие. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Элларии с диагнозом ДЦП, задержка психомоторного и физического развития. Цена спасания пятилетней девочки 350 000 руб.
Случай нападения волка на жителей села Тамыш Очамчырского района прокомментировал Sputnik директор Института экологии АНА Роман Дбар 5 июля.
Санитарно-эпидемиологическая служба Сухума 4 июля приступила к обработке специальными средствами подвальных помещений жилых многоквартирных домов от комаров.
Более двух тысяч военнослужащих базы ЮВО сегодня были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Дзарцем
Азербайджану необходимо увеличить производство твердых сортов пшеницы – в стране наблюдается рекордная зависимость импортных от зерновых.
Согласно прогнозу ООН, население Армении к 2100 году уменьшится на миллион человек, хотя в целом по планете значительно возрастет.
Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев одобрил предоставление Кыргызстану помощи на $100 миллионов для развитиях в рамках ЕАЭС.
В международный аэропорт «Иссык-Куль» в Кыргызстане прибыл первый авиарейс из Новосибирска, доставив на отдых 78 пассажиров.
Парламентская Ассамблея ОБСЕ не поддержала претензии Литвы в вопросе строительства БелАЭС – наднационального обсуждения не получилось.
Новый мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш объяснил, почему в столице Латгалии неграждан мучают уже 20 лет.
Министерство обороны Литвы выпустило «Белую книгу», в которой описывается оборонная политика государства – без России не обошлось.
Во время сильной грозы молния попала в самолет авиакомпании Air Moldova – пассажиры чудом спаслись.
В Таджикистане убиты четверо родственников экс-командира ОМОН Гулмурода Халимова, воевавшего за ИГ и уничтоженного в Мосуле.
Узбекистан не рассматривает вопрос о том, чтобы вновь стать участником Организации Договора о коллективной безопасности.
Эстонские националисты полны решимости избавить второй город страны, Тарту, от «оккупационного монумента» – мемориала советским воинам.
Более двух тысяч военнослужащих базы ЮВО сегодня были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Дзарцем
Азербайджану необходимо увеличить производство твердых сортов пшеницы – в стране наблюдается рекордная зависимость импортных от зерновых.
Согласно прогнозу ООН, население Армении к 2100 году уменьшится на миллион человек, хотя в целом по планете значительно возрастет.