Как купить продукты на рынке и не отравиться: советы СЭС

"Прежде чем купить на рынке продукт, посмотрите на самого реализатора, как он одет, какие у него руки, потом посмотрите на товар, качественность которого можно определить по органолептике и внешним параметрам, важно проверить, в каких условиях он хранился, желательно узнать у продавца, как продукт был доставлен на рынок. Только после этого можно покупать продукт", — советует Скорик.