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Людмила Скорик
© Sputnik / Томас Тхайцук

Как купить продукты на рынке и не отравиться: советы СЭС

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Какие продукты следует употреблять в пищу, в каких условиях они должны храниться летом, и как уберечься от жары, рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

"Прежде чем купить на рынке продукт, посмотрите на самого реализатора, как он одет, какие у него руки, потом посмотрите на товар, качественность которого можно определить по органолептике и внешним параметрам, важно проверить, в каких условиях он хранился, желательно узнать у продавца, как продукт был доставлен на рынок. Только после этого можно покупать продукт", — советует Скорик.

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