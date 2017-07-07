Санитарный врач: воздержитесь от алкоголя в жару

- Людмила Вильбертовна, как учитывать фактор жары при покупке продуктов? Какие продукты и, самое главное, где можно покупать?

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Я бы рекомендовала покупать продукты только в магазинах, которые могут представить продукты с соблюдением всех сроков годности и содержании в холодильниках. Особенно те продукты, которые не подвергаются термической обработке - это скоропортящиеся, молочно-кислые продукты, колбаса и тому подобное.

Желательно не оставлять пищу, приготовленную на длительный срок более двух часов, а вообще лучше хранить ее в холодильнике.

Хочу нацелить всех, наших отдыхающих и жителей, что обязательно перед приготовлением и приемом пищи необходимо мыть руки. Какие бы они у вас чистые не были, нужно соблюдать правила личной гигиены особенно в летний период. В такую жару на руках скапливается очень много бактерий, которые могут явиться причиной заболевания кишечными инфекциями.

- А как следует питаться в такую жару?

© Sputnik. / Шушаник Саргсян Как питаться в жару

Я бы рекомендовала тщательно промытые овощи, фрукты, ягоды. И четко соблюдать питьевой режим, то есть если вы выходите на длительное время на улицу, обязательно брать с собой бутилированную воду. И через каждый час по несколько глоточков принимать, чтобы не наступил тепловой удар. Ни в коем случае с 12 до 17 часов вечера не находиться на открытом солнце.

- А как вы оцениваете, насколько оборудован Центральный рынок Сухума для реализации продуктов питания? Да, есть магазины, где продукты хранятся и находятся в холодильниках, но есть и прилавки, где продукты просто лежат на жаре.

Сейчас мы проводили совместную проверку с Государственной ветеринарной службой республики, были написаны рекомендации в адрес руководства рынка. Я думаю, они это примут к сведению и кое-что измениться. Естественно, все нужно делать со временем. Нельзя взять и закрыть рынок и прекратить торговлю.

- На что человеку следует обратить внимание, когда покупает скоропортящиеся продукты?

Прежде чем купить на рынке продукт, посмотрите на самого реализатора, как он одет, какие у него руки, потом посмотрите на товар, качественность которого можно определить по органолептике и внешним параметрам. Важно посмотреть в каких условиях он хранился, желательно узнать у продавца, как продукт был доставлен на рынок, кем выработан, где хранился, сроки его реализации. Только после этого решать можно покупать продукт или нельзя.

- Какие продукты пока лучше не покупать?

© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Квициния Кондиционер, море и вода: как гости и жители Абхазии спасаются от жары

Покупать можно все, только качественно готовить. Если человек рассчитывает на то, что не заболеет никогда, то я бы не рекомендовала покупать скоропортящиеся продукты у непроверенных людей. Особенно у тех, кто торгует с улицы.

— Каковы первые симптомы отравления? На что людям стоит обращать внимание?

Повышение температуры, слабость, снижение аппетита, позывы на рвоту, дискомфорт в животе, понос, потом появляется жажда, до потери сознания. Если есть такие признаки обязательно нужно обратиться к врачу. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя. Потому что эти признаки характерны для теплового и солнечного ударов. Диагноз всегда ставит врач и назначает правильное лечение.

- С наступлением жары многие выезжают на природу, иногда пьют спиртное, напомните читателям об опасности употребления алкоголя в жару?

Ни в коем случае, ни в жару, ни в другие дни я не рекомендую на природе употреблять спиртные напитки. Я рекомендую употреблять только на праздники, только дома. Потому что выезжая на природу вы садитесь за руль.

Жара и алкоголь несовместимые вещи. Потому что сердечно-сосудистая система не срабатывает в жару, а когда добавляется алкоголь, последствия могут быть непредсказуемые.

- А что вы можете сказать о состоянии морской воды? Насколько безопасно купаться и плавать в море?

Нельзя запретить людям принимать морские ванны. Ни в коем случае не пить морскую воду и не полоскать рот, не нырять и не глотать воду. Перед уходом с моря обмыться пресной водой и обтереться. При таких условиях совершенно безопасно наше море.