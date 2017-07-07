Эксперт об аварии А-33 в Пицунде: сомнение не в пилоте, а в самолете

"Сертификат летной годности у него был. Сомневаться в пилоте мы не можем, он — военный летчик высокого класса, у него более 2 тысяч часов налета", – сказал Квициния.

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Квициния рассказал, что создана специальная комиссия, которая выявит причину жесткой посадки самолета, проводится расследование, о предварительных заключениях говорить рано.