Эксперт об аварии А-33 в Пицунде: сомнение не в пилоте, а в самолете

Полную версию беседы с Виталием Квициния читайте здесь>>
Квициния рассказал, что создана специальная комиссия, которая выявит причину жесткой посадки самолета, проводится расследование, о предварительных заключениях говорить рано.
Полную версию беседы с Виталием Квициния читайте здесь>>
Квициния рассказал, что создана специальная комиссия, которая выявит причину жесткой посадки самолета, проводится расследование, о предварительных заключениях говорить рано.
Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.
Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.
Пауки каракурты, из рода черных вдов, нападают на верблюдов в Атырауской области Казахстана – их жертвами уже стали шесть животных.
Соль от потливости, смешанные ткани вместо дорогого шелка — специалисты рассказали, как пережить знойный июль без проблем.
Новая концепция декрета президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества» поступила на рассмотрение в администрацию Лукашенко.
На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.
Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.
Депутаты молдавского парламента утвердили законопроект по реформе исполнительной власти.
Таджикистан хочет получить от Европейского банка реконструкции и развития дополнительные средства для модернизации Кайраккумской ГЭС.
Президент Афганистана предлагает Узбекистану и Туркмении присоединиться к региональному энергетическому проекту CASA-1000.
В столице Эстонии проходит крупнейший в странах Балтии региональный конгресс секты «Свидетели Иеговы», запрещенной в ряде стран.
Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.
Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.