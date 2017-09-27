Астамур Тарба: Абхазия нуждается в генплане застройки городов

Вопросы незаконной застройки городов Абхазии обсудили в Парламенте на расширенном заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. О его итогах в студии радио Sputnik Абхазия рассказали глава комитета Астамур Тарба и его заместитель Гиви Кварчия.
О переломном моменте в освобождении восточной Сирии и роли российских военных инженеров рассказал Sputnik международный обозреватель Александр Хроленко.
Седьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в программу которого войдут турниры по спортивному брейн-рингу, игре "Что? Где? Когда?" и "Своей игре", пройдет в Сухуме с 7 по 8 октября.
"Прямая линия" с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове пройдет с 14 до 16 часов в среду 27 сентября.
Вечернее спокойствие Цхинвала нарушил неопознанный летающий объект, появившийся в небе над городом.
Спецпредставитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристиан Вигенин считает, что статус-кво по Карабаху должен быть изменен мирным путем.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил надежду, что поддержать его в игре с ЦСКА придут армянские болельщики.
Чиновника в Казахстане осудили к 7 годам лишения свободы за взяточничество – мзду он брал не только деньгами, но и смартфонами от Apple.
Для поиска пропавшей в горах Кыргызстана туристки из Тель-Авива, спасательная группа, прибывшая из Израиля, просит у немецкого посольства военный вертолет.
Ученые смогли впервые заснять медведя в Полесском радиационно-экологическом заповеднике – территории, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.
Дух Советского Союза в Латвии сильнее, чем в других странах Балтии, считает музыкальный критик Артемий Троицкий.
Россия обратилась к Литве с просьбой освободить пограничника Руслана Перегуда, который незаконно пересек литовско-российскую границу.
Российскую журналистку газеты «Комсомольская правда» Дарью Асламову не впустили в Молдову – президент обещал разобраться.
Министерство внутренних дел Таджикистана ищет родственников девушки-таджички, бывшей супругой боевика Исламского государства.
Узбекистан готов в ближайшее время провести полную либерализацию внешнеэкономической деятельности в части экспорта продукции.
Таллиннская городская управа поддержала идею установить в столице Эстонии памятник писателю Сергею Довлатову.
Вечернее спокойствие Цхинвала нарушил неопознанный летающий объект, появившийся в небе над городом.
Спецпредставитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристиан Вигенин считает, что статус-кво по Карабаху должен быть изменен мирным путем.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил надежду, что поддержать его в игре с ЦСКА придут армянские болельщики.