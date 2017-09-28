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Юрий Зинин
© AP Photo.

Зинин о праве женщин Саудовской Аравии сесть за руль: шаг к расширению прав

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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину.

О том, что значит для Саудовской Аравии указ короля, дающий право женщинам водить машину, ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин для радио Sputnik.                               

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах. Женщины в Саудовской Аравии юридически и физически зависят от мужчин-опекунов. В последнее время многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить, чтобы экономить время вынужденных их развозить мужчин. Ранее один из саудовских имамов заявил, что женщине нельзя доверить управление автомобилем из-за ее ограниченных умственных способностей, после этого он был отстранен властями от религиозной деятельности.

 




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