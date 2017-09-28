Дбар о Черном море: наша акватория самая чистая

О состоянии Черного моря во Всемирный день моря для радио Sputnik Абхазия рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.
Новый масштабный проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер! Танцы" помогает оставшимся без попечения родителей детям сделать первые шаги в огромный танцевальный мир.
XXVII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации проходит в республике Крым без абхазских делегатов. Абхазия на конференцию не попала, так как Керченская паромная переправа, единственная автотранспортная связь между Крымом и остальной частью России, закрылась из-за непогоды.
Видео, на котором двое учеников сочинской школы избивают своего ровесника, вызвало много обсуждений в соцсетях. Своими мыслями и эмоциями колумнист Елена Нездоровина решила поделиться с читателями Sputnik.
Северная Осетия вошла в число регионов России с наибольшим удельным весом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Вооруженные силы Азербайджана и Турции - единое целое, и они готовы оказать помощь друг другу, заявил глава турецкого оборонного ведомства.
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева предложила взять пример с армянской образовательной системы и преподавать в школах шахматы.
Сервера сразу нескольких банков Казахстана подверглись хакерской атаке, специалисты принимают меры, чтобы гарантировать безопасность счетов.
Немецкие туристы совершают трип по Великому Шелковому пути на автобусе со спальнями и кухней, стоимость путешествия – 4 тысячи долларов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не душить в студентах "жилку вольнодумства" и вспомнил собственную молодость.
Белоруссия изучает возможность транзита нефтепродуктов через порты РФ вместо Балтии, но будет исходить из экономической целесообразности.
Убытки литовских фермеров от ливней могут достичь 40 миллионов евро, власти готовы объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью к Брюсселю.
В Молдове объявлен "желтый код" в связи с заморозками: в утренние часы местами температура опустится до минус одного градуса по Цельсию.
Школа при Минобороны РФ в Душанбе первой из российских учебных заведений за рубежом присоединилась к военно-патриотическому движению "Юнармия".
Ташкентский государственный юридический университет и Школа права Бостонского колледжа подписали меморандум о взаимопонимании.
У монумента погибшим на пароме "Эстония" в Таллинне зажгли свечи памяти: 23 года назад произошло крупнейшее в Европе кораблекрушение.
Северная Осетия вошла в число регионов России с наибольшим удельным весом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Вооруженные силы Азербайджана и Турции - единое целое, и они готовы оказать помощь друг другу, заявил глава турецкого оборонного ведомства.
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева предложила взять пример с армянской образовательной системы и преподавать в школах шахматы.