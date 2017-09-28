Дбар о Черном море: наша акватория самая чистая

О состоянии Черного моря во Всемирный день моря для радио Sputnik Абхазия рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

"Черное море является одним из загрязненных морских бассейнов мира. С территории Абхазии в море стекает почти шесть процентов экологически чистой пресной речной воды. Этот компонент играет важнейшую роль в процессе самоочищения морской воды", — рассказал ученый.