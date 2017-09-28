Трапш: грузинские программы рассчитаны на "реинтеграцию" Абхазии

Посол США в Грузии Ян Келли 27 сентября в Тбилиси заявил о поддержке его страной планов Грузии по "реинтеграции" Абхазии в грузинское общество, передает корреспондент газеты "Взгляд" в Тбилиси.
Заявление посла США в Грузии Яна Келли о поддержке его страной планов Тбилиси по «реинтеграции» Абхазии в грузинское общество для Sputnik Абхазии прокомментировал политолог, кандидат исторических наук Николай Трапш.
Посол США в Грузии Ян Келли 27 сентября в Тбилиси заявил о поддержке его страной планов Грузии по "реинтеграции" Абхазии в грузинское общество, передает корреспондент газеты "Взгляд" в Тбилиси.
Делегация Приднестровской Молдавской Республики, возглавляемая президентом ПМР Вадимом Красносельским, примет участие в празднованиях, посвященных 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Спасатели призывают при сильном ветре не выходить на улицу и оставаться дома, закрыв все окна. Если стихия застала на улице, не стоит подходить к деревьям, а также к мостам, эстакадам, трубопроводам и ЛЭП. Рекомендуется также обходить рекламные щиты и ветхие строения.
Вопросы незаконной застройки городов Абхазии обсудили в Парламенте на расширенном заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. О его итогах корреспонденту Sputnik Абхазия рассказал глава парламентского комитета по аграрной политике Астамур Тарба.
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Европа сомневается в результативности саммита в Таллинне – текущие проблемы могут помешать европейским лидерам активно в нем участвовать.
Минздрав Южной Осетии отправит шесть семейных пар на процедуру экстракорпорального оплодотворения в российские клиники.
В рейтинге конкурентоспособности Азербайджан стал первым среди стран СНГ и оставил позади даже Италию, Португалию и Турцию.
Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поставил точку в разгроме московского ЦСКА, забив четвертый гол.