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Николай Трапш

Трапш: грузинские программы рассчитаны на "реинтеграцию" Абхазии

Радио
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Заявление посла США в Грузии Яна Келли о поддержке его страной планов Тбилиси по «реинтеграции» Абхазии в грузинское общество для Sputnik Абхазии прокомментировал политолог, кандидат исторических наук Николай Трапш.

"Осуществляются разные образовательные и медицинские программы, рассчитанные на реинтеграцию Абхазии в грузинское пространство. Все это происходит не первый год и приносит даже определенный эффект. Ян Келли говорит о том, что уже есть.  Вряд ли идет речь о глобальных проектах, таких как вооруженная интеграция или системное политическое давление. Этого, наверное, хотелось бы Тбилиси, но США вряд ли сейчас готовы еще и здесь реализовывать такие подходы", — отметил политолог. 

Посол США в Грузии Ян Келли 27 сентября в Тбилиси заявил о поддержке его страной планов Грузии по "реинтеграции" Абхазии в грузинское общество, передает корреспондент газеты "Взгляд" в Тбилиси.

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