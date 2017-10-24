Журавлев: В рамках ЕС регионы уже не нуждаются в единых государствах

Политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал Sputnik итоги состоявшихся в воскресенье референдумов в североитальянских регионах Венето и Ломбардии о получении автономии от Италии.

В воскресенье 22 октября, в двух северных итальянских регионах Италии — Венето и Ломбардии — состоялись референдумы о получении автономии от Италии. По предварительным данным избирательной комиссии Венето, за получение автономии высказались более 98% принявших участие в голосовании, или более 2 миллионов граждан североитальянской области. Всего на участки для голосования пришли почти 60% жителей Венето. Президент области Лука Дзайа назвал состоявшийся референдум "началом новой истории Венето".

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе на радио Sputnik объяснил стремление наиболее развитых регионов европейских стран получить статус автономии, оставшись при этом в составе ЕС.

"В рамках единого Евросоюза регионы уже не нуждаются в единых государствах. Евросоюз все плюсы, которые есть в единых государствах, дает и так. Отсутствие границ, отсутствие таможен, свободное передвижение, единая экономика. Зато все минусы государства, налоги, какие-то требования федеральной власти по отношению к населению региона, он снимает", — говорит Журавлев.

Именно поэтому, по словам политолога, в регионах наиболее развитых и богатых, таких как Каталония в Испании, Шотландия в Великобритании или северная и центральная Италия, так или иначе возникает вопрос о том, что в рамках Евросоюза им лучше, чем внутри государств.



