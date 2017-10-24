00:10 25 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
© Sputnik. Александр Натрускин

Журавлев: В рамках ЕС регионы уже не нуждаются в единых государствах

Радио
Получить короткую ссылку
8 0 0

Политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал Sputnik итоги состоявшихся в воскресенье референдумов в североитальянских регионах Венето и Ломбардии о получении автономии от Италии.

В воскресенье 22 октября, в двух северных итальянских регионах Италии — Венето и Ломбардии — состоялись референдумы о получении автономии от Италии. По предварительным данным избирательной комиссии Венето, за получение автономии высказались более 98% принявших участие в голосовании, или более 2 миллионов граждан североитальянской области. Всего на участки для голосования пришли почти 60% жителей Венето. Президент области Лука Дзайа назвал состоявшийся референдум "началом новой истории Венето".

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе на радио Sputnik объяснил стремление наиболее развитых регионов европейских стран получить статус автономии, оставшись при этом в составе ЕС.

"В рамках единого Евросоюза регионы уже не нуждаются в единых государствах. Евросоюз все плюсы, которые есть в единых государствах, дает и так. Отсутствие границ, отсутствие таможен, свободное передвижение, единая экономика. Зато все минусы государства, налоги, какие-то требования федеральной власти по отношению к населению региона, он снимает", — говорит Журавлев.

Именно поэтому, по словам политолога, в регионах наиболее развитых и богатых, таких как Каталония в Испании, Шотландия в Великобритании или северная и центральная Италия, так или иначе возникает вопрос о том, что в рамках Евросоюза им лучше, чем внутри государств.


 

По теме

Продленные индивидуальные санкции ЕС против РФ вступили в силу
Эрдоган: Турция больше не нуждается в членстве в ЕС
Британия хочет обычной формы торговли с ЕС в "переходный период" после Brexit



Главные темы

  • Прогноз погоды
    Будет душно: погода в Абхазии на среду

    В среду на территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние теплой массы воздуха с юга, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

    68
  • Одна бочка вместо десяти рук: ноу-хау из Кутола
    Одна "бочка" вместо десяти рук: ноу-хау из Кутола

    Как почистить 15 мешков фундука в день и что сделать, чтобы из-за мраморного клопа не продать "кота в мешке", рассказал корреспонденту Sputnik агроном-изобретатель из Очамчыры Виталий Чагава.

    148
  • Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
    Миша, беги: Киев получил право на депортацию Саакашвили

    Миграционная служба Украины отказала в статусе беженца экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили — теперь Киев получил право депортировать его на родину.

    26

Орбита Sputnik

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Дружба на век

    Депутаты парламента ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Донецкой народной республикой.

  • Кадр из фильма Матильда
    А нам нравится!

    Скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда", против которого выступает депутат Государственной думы Наталья Поклонская, понравился бакинцам.

  • Село Уджан. Виноград
    Битва за коньяк

    Правительству Армении не хватило возможностей, чтобы одолеть теневые механизмы в вопросе закупки коньячного винограда. В итоге производители получили слишком низкую цену.

  • Здание министерства иностранных дел РК
    Сами виноваты

    МИД Казахстана прокомментировал запуск в Кыргызстане процедуры денонсации соглашения о выделении 100 миллионов долларов.

  • Бишкекчане во время голосования на избирательном участке №1060 Бишкека в ходе выборов президента Кыргызстана
    Уже скоро

    Окончательные итоги президентских выборов в Кыргызстане могут подвести уже к концу текущей недели, заявил замглавы ЦИК республики.

  • Отделение БПС-Сбербанка в Минске, архивное фото
    Технологичная сделка

    В Беларуси проведена первая международная сделка по технологии блокчейн, ее реализовала группа Сбербанка РФ на базе своей белорусской дочки.

  • Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
    Языковой геноцид

    Депутат Госдумы Сергей Железняк назвал реформу образования, предусматривающую полный перевод школ на латышский язык, языковым геноцидом.

  • Литовский дизайнер Юозас Статкявичюс, архивное фото
    Научить родину любить

    Литовские пользователи соцсетей и местные СМИ раскритиковали модельера Юозаса Статкявичюса за его нелестные слова о ситуации в республике.

  • Президент Игорь Додон
    Додону вопреки

    Президент Молдовы Игорь Додон считает нелегитимным назначение вопреки его мнению на пост министра обороны Еуджена Стурзы.

  • Афганский офицер, архивное фото
    Не призрачная угроза

    Рабочая группа при Совете глав МИД ОДКБ констатирует активизацию "Исламского государства" в Афганистане и угрозу экспорта терроризма в зону ответственности организации.

  • Презентация гида 100+ ресторанов Узбекистана от команды медиаресурса Myday
    Пальчики оближешь

    В Узбекистане выпустили самый полный гид по ресторанам республики, в котором можно получить исчерпывающую информацию о том, где вкусно поесть.

  • Сергей Петинов
    Миграционный провал

    Программа интеграции беженцев в Эстонии фактически провалилась, но штрафных санкций за это не последует, считает эстонский политолог Сергей Петинов.

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Дружба на век

    Депутаты парламента ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Донецкой народной республикой.

  • Кадр из фильма Матильда
    А нам нравится!

    Скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда", против которого выступает депутат Государственной думы Наталья Поклонская, понравился бакинцам.

  • Село Уджан. Виноград
    Битва за коньяк

    Правительству Армении не хватило возможностей, чтобы одолеть теневые механизмы в вопросе закупки коньячного винограда. В итоге производители получили слишком низкую цену.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Маттео Ренци, Италия, архивное фото
Самые молодые политики столетия
Путин об оружии, более страшном, чем ядерная бомба
Путин рассказал об оружии более страшном, чем ядерная бомба
Куда поступают абхазские студенты
Куда пошли учиться: выбор студентов Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia