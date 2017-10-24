Журавлев: В рамках ЕС регионы уже не нуждаются в единых государствах

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе на радио Sputnik объяснил стремление наиболее развитых регионов европейских стран получить статус автономии, оставшись при этом в составе ЕС.
"В рамках единого Евросоюза регионы уже не нуждаются в единых государствах. Евросоюз все плюсы, которые есть в единых государствах, дает и так. Отсутствие границ, отсутствие таможен, свободное передвижение, единая экономика. Зато все минусы государства, налоги, какие-то требования федеральной власти по отношению к населению региона, он снимает", — говорит Журавлев.
Именно поэтому, по словам политолога, в регионах наиболее развитых и богатых, таких как Каталония в Испании, Шотландия в Великобритании или северная и центральная Италия, так или иначе возникает вопрос о том, что в рамках Евросоюза им лучше, чем внутри государств.