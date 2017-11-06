Лысенко о детском "Динамо–Сухум": команда с хорошими качествами

По словам Лысенко, в турнире приняло участие 156 команд. На детском турнире "Hopes Cup" (Лига надежды) в Сочи команда "Динамо" участвует не впервые. И в июне 2017 года команда из Сухума на турнире заняла второе место. Тогда в упорной борьбе в финале абхазские футболисты уступили сочинской команде "Черноморец" со счетом 1:2.
"Hopes Cup" — детский турнир по футболу, который проводится четыре раза в год (март, июнь, август, ноябрь). Ранее проводился в станице Голубицкая, Темрюке, Анапе и Краснодаре. Победитель и призеры награждаются кубком, дипломом, игроки — медалями. Участвовавшие команды турнира награждаются дипломом.