Лысенко о детском "Динамо–Сухум": команда с хорошими качествами

Об участии детского футбольного клуба "Динамо" города Сухум на детском турнире "Hopes Cup" (Лига надежды) в Сочи, на котором команда стала второй, рассказал организатор турнира Станислав Лысенко.

Для меня самое главное, чтобы они не только играли хорошо в футбол, должна быть совокупность всех качеств, не только футбольных, но и человеческих. Детский футбольный клуб "Динамо-Сухум" — это та команда, где это все есть. Мне, как организатору, очень комфортно с ними работать", — сказал Лысенко.

По словам Лысенко, в турнире приняло участие 156 команд. На детском турнире "Hopes Cup" (Лига надежды) в Сочи команда "Динамо" участвует не впервые. И в июне 2017 года команда из Сухума на турнире заняла второе место. Тогда в упорной борьбе в финале абхазские футболисты уступили сочинской команде "Черноморец" со счетом 1:2.

"Hopes Cup" — детский турнир по футболу, который проводится четыре раза в год (март, июнь, август, ноябрь). Ранее проводился в станице Голубицкая, Темрюке, Анапе и Краснодаре. Победитель и призеры награждаются кубком, дипломом, игроки — медалями. Участвовавшие команды турнира награждаются дипломом.