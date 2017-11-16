Дбар о поимке леопарда в Абхазии: уникальное событие

О том, как в центре села Лыхны вечером 15 ноября был пойман леопард, в интервью Sputnik Абхазия рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

"Это уникальное явление и необычнейший факт, надо сказать, к чести организаторов его поимки, он был пойман неповрежденным в клетку. В клетке была приманка в виде курицы", — рассказал Дбар.

Ученые предполагают, что пойманный в абхазском селе Лыхны леопард может быть одним из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов. Программу восстановления популяции леопардов на Кавказе курировал лично президент России Владимир Путин.

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Программа восстановления популяции леопарда на Кавказе рассчитана примерно на 20 лет. За это время специалистам предстоит выпустить в дикую природу минимум 20-30 особей. В целом для восстановления популяции необходимо около 50 взрослых особей и 20 котят. В июле 2016 года в горах Кавказского государственного биосферного заповедника были впервые выпущены три переднеазиатских леопарда, появившихся на свет в рамках этой программы. После этого задачей программы по реинтродукции стало создание условий для дальнейшего успешного разведения и адаптации молодых леопардов, организация мониторинга, проведение разъяснительной работы с местным населением с целью предотвращения возможных в будущем конфликтных ситуаций между леопардами и людьми.