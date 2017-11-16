Дбар о поимке леопарда в Абхазии: уникальное событие

"Это уникальное явление и необычнейший факт, надо сказать, к чести организаторов его поимки, он был пойман неповрежденным в клетку. В клетке была приманка в виде курицы", — рассказал Дбар.
Ученые предполагают, что пойманный в абхазском селе Лыхны леопард может быть одним из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов. Программу восстановления популяции леопардов на Кавказе курировал лично президент России Владимир Путин.
Программа восстановления популяции леопарда на Кавказе рассчитана примерно на 20 лет. За это время специалистам предстоит выпустить в дикую природу минимум 20-30 особей. В целом для восстановления популяции необходимо около 50 взрослых особей и 20 котят. В июле 2016 года в горах Кавказского государственного биосферного заповедника были впервые выпущены три переднеазиатских леопарда, появившихся на свет в рамках этой программы. После этого задачей программы по реинтродукции стало создание условий для дальнейшего успешного разведения и адаптации молодых леопардов, организация мониторинга, проведение разъяснительной работы с местным населением с целью предотвращения возможных в будущем конфликтных ситуаций между леопардами и людьми.