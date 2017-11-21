Александр Коручеков об абхазских студентах "Щуки": заряжены на игру

О премьере спектакля "Кьоджинские перепалки" Гольдони, сыгранного 19 ноября студентами абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина, на радио Sputnik Абхазия рассказал режиссер Александр Коручеков.
Директор ООО "Абхазлифт" Тимур Чкотуа рассказал в интервью Sputnik о том, как идет восстановление лифтов, выведенных из строя злоумышленниками в конце прошлого месяца.
Заведующая лабораторией иммунопрофилактики НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор, доктор медицинских наук Ирина Михеева прибыла в Абхазию для проведения специального семинара для медицинских работников Абхазии.
Список ассистентов кроме Марадоны, Форлана, Кафу и Каннаваро формируют француз Лоран Блан, испанец Карлес Пуйоль, англичанин Гордон Бэнкс и первый вице-президент РФС Никита Симонян.
Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова провела трехстороннюю встречу с уполномоченными по правам ребенка Южной и Северной Осетии.
Руководство ФК "Карабах" готовит секретный перформанс с участием болельщиков, чтобы удивить телезрителей матча Лиги Чемпионов против "Челси".
Глава МИД Армении заявил, что между Москвой и Ереваном действительно "многогранное" сотрудничество и союзнические отношения в полном смысле этого слова.
Радиоактивный выброс на Южном Урале двигался не в сторону Казахстана – воздушные массы шли в противоположном направлении, рассказали в "Гринпис".
Международная компания хочет строить аэропорты в Кыргызстане - премьер Сапар Исаков встретился с представителем руководства TAV Airports Holding Мустафой Сенером.
Экс-директора Минского зоопарка и его жену начнут судить за фламинго: супружеская пара два года продавала экзотических птиц и зверей.
НАТО не сможет противостоять "российскому нападению", пишет немецкая газета: путь до Прибалтики сил быстрого реагирования займет до четырех недель.
Президент Литвы Даля Грибаускайте удивилась вопросу о неравном положении литовских работников в Швеции по сравнению с местными жителями.
Война с памятниками в Молдове - это не просто тревожный звоночек, а набат, - как побороть бескультурье в стране?
В Москве таджик выиграл в лотерею 105 тысяч рублей, но остался без денег: при проверке документов билет пропал, а самого его вышлют из России за нарушение закона
Чемпионат Узбекистана по футболу переименовали в Суперлигу: теперь в ней будут играть 12 клубов, за сезон они проведут 38 матчей.
Скандал, связанный с уязвимостью эстонских ID-карт, не остался незамеченным — в рейтинге уровня развитости инфотехнологий Эстония потеряла три строчки.
Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова провела трехстороннюю встречу с уполномоченными по правам ребенка Южной и Северной Осетии.
Руководство ФК "Карабах" готовит секретный перформанс с участием болельщиков, чтобы удивить телезрителей матча Лиги Чемпионов против "Челси".
Глава МИД Армении заявил, что между Москвой и Ереваном действительно "многогранное" сотрудничество и союзнические отношения в полном смысле этого слова.