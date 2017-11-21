Александр Коручеков об абхазских студентах "Щуки": заряжены на игру

"Студенты из Абхазии – замечательные, очень одаренные ребята, я их очень полюбил. Они очень хорошо заряжены на игру, на желание сделать, на желание поделиться со зрителями радостями, горестями. Что бы ни было, они собираются, включаются в игру. На премьере ребята сделали все, о чем мы договаривались", — рассказал Александр Коручеков.

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