Топурия об акции по борьбе со СПИДом: каждый должен знать свой статус

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД проводит акцию по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию и инфекции, передающиеся половым путем. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Натела Топурия.

"В рамках трехдневной акции бесплатно, быстро, добровольно и конфиденциально обследуют всех желающих проверить свое состояние здоровья в мобильной лаборатории.

Кто-то может на перерыв выйти и обследоваться. Все у нас одноразовое, беспокоиться не о чем. Диагноз мы открыто не говорим. Индивидуально человек заходит, и психолог ему сообщает, отрицательный или положительный ответ по экспресс-методике. Если ответ положительный – это не последнее обследование. Его направляют к нам в Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД, и там проходит он дообследование уже более развернутым образом, ставится диагноз – есть проблема или ее нет", — сказала Натела Топурия.

Об акции по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию читайте в материале Sputnik>>

По словам Топурия, 30 ноября машина мобильной лаборатории будет стоять у Республиканского кожвендиспансера (напротив Республиканской больницы) с 10 до 15 часов. 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом экспресс-диагностику можно будет пройти в машине, которая будет стоять у башенных часов в Сухуме с 9 до 15 часов.