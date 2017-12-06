Хутаба: чем больше МОК давит на российских спортсменов, тем сильнее они становятся

"Считаю, что нужно собрать большое количество людей, спортивной общественности из России, из других стран в поддержку российских олимпийцев. Считаю несправедливым такой подход всех этих международных организаций. Спорт – это жизнь, состязания. Нехорошо получается! В конце концов это показатель для подрастающего поколения, когда дети видят все это, они думают, что со временем и у них может встать такой вопрос. Поэтому нужно собрать сообщество, всех заинтересованных в олимпийском движении людей, и поддержать олимпийцев России. Я лично готов встать рядом с ними. Я бы призвал антидопинговый комитет WADA у себя тоже покопаться, нежели копаться с российскими спортсменами. Российские спортсмены такие, что чем больше на них давишь, тем сильнее они становятся", — сказал Баграт Хутаба.

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). При этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом.

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