19:32 06 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Хутаба: комитет по спорту нужно реорганизовать в отдельное ведомство
© Sputnik. Томас Тхайцук

Хутаба: чем больше МОК давит на российских спортсменов, тем сильнее они становятся

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (28)
1210

Ситуацию с допуском российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года Пхенчхане Sputnik Абхазия прокомментировал председатель Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту.

"Считаю, что нужно собрать большое количество людей, спортивной общественности из России, из других стран в поддержку российских олимпийцев. Считаю несправедливым такой подход всех этих международных организаций. Спорт – это жизнь, состязания. Нехорошо получается! В конце концов это показатель для подрастающего поколения, когда дети видят все это, они думают, что со временем и у них может встать такой вопрос. Поэтому нужно собрать сообщество, всех заинтересованных в олимпийском движении людей,  и поддержать олимпийцев России. Я лично готов встать рядом с ними. Я бы призвал антидопинговый комитет WADA у себя тоже покопаться, нежели копаться с российскими спортсменами. Российские спортсмены такие, что чем больше на них давишь, тем сильнее они становятся", — сказал Баграт Хутаба. 

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). При этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>


Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (28)

По теме

Хутаба о решении МОК: ущемляет интересы спорта
Сергей Чепиков о решении МОК: трагедия для спортсменов
Исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России



Главные темы

Орбита Sputnik

  • ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА-КОНКУРС ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ АЛАНИЯ: ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО
    Образы прошлого

    Во Владикавказе открылась выставка-конкурс живописи и графики "Алания: образы прошлого", которая проходит в рамках подготовки к 1100-летию Крещения Алании.

  • Флаг OPEC перед конференцией в Вене, Австрия, 24 октября 2016 года
    Как договаривались

    Азербайджан выполнил взятые на себя перед ОРЕС обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тысяч баррелей ежесуточно.

  • Участники акции протеста в Ереване танцуют кочари
    "Танцующее" наследие

    Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил армянский национальный танец "Кочари" в список нематериального культурного наследия.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на Алтын Сапа-2017
    "Ишь, заигрались!"

    Sputnik Казахстан собрал самые яркие цитаты президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прозвучавшие в ходе общенационального телемоста.

  • Архивное фото 23-летней модели Назик Маатказиевой
    Красота по-восточному

    В Москве проходит международный конкурс красоты и грации "Miss Asia Russia — 2017" – Кыргызстан представляет первая вице-мисс республики.

  • Труба газопровода
    Поговорим о газе!

    Посол России в Беларуси Александр Суриков рассказал о деталях газовых переговоров между Москвой и Минском – не решенными пока остаются вопросы транзита.

  • Посетители фотографируются на фоне олимпийской символики
    "Мелочь, но приятно"

    Пользователи соцсетей Латвии довольны отстранением России от Олимпиады, но не ясно, что их радует - защита олимпийских принципов или неприятности соседа.

  • Захоронение советских солдат в вильнюсском микрорайоне Григишкес, архивное фото
    Не главная задача

    Для правительства Литвы "борьба с коммунистическими символами" не является первостепенной задачей, заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

  • Президент Игорь Додон
    Олимпиада без смысла

    Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение исполкома МОК отстранить Россию от участия в зимних играх в Южной Корее.

  • Установление дипломатических отношений между РТ и Содружеством Багамских Островов
    Дружбе крепнуть!

    Таджикистан и Багамские Острова установили дипотношения – церемония подписания совместного заявления состоялась в Нью-Йорке.

  • РГУ нефти и газа имени Губкина
    Орденоносный университет

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" РГУ нефти и газа имени Губкина - почти 900 выпускников вуза работают на предприятиях "Узбекнефтегаз".

  • Солдаты эстонской армии
    Вам повестка!

    Накануне новогодних праздников в Эстонии объявлен экстренный военный сбор резервистов – о дополнительных сборах им сообщают по смс.

  • ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА-КОНКУРС ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ АЛАНИЯ: ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО
    Образы прошлого

    Во Владикавказе открылась выставка-конкурс живописи и графики "Алания: образы прошлого", которая проходит в рамках подготовки к 1100-летию Крещения Алании.

  • Флаг OPEC перед конференцией в Вене, Австрия, 24 октября 2016 года
    Как договаривались

    Азербайджан выполнил взятые на себя перед ОРЕС обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тысяч баррелей ежесуточно.

  • Участники акции протеста в Ереване танцуют кочари
    "Танцующее" наследие

    Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил армянский национальный танец "Кочари" в список нематериального культурного наследия.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Карнавал в Рио-де-Жанейро
Такие разные: "стандарты" женской красоты народов мира
Путин заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году
Путин заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году
Календарь праздничных и выходных дней
Работа и праздники: календарь на 2018 год

Соцсети

Sputnikabkhazia