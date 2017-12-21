Ахба о зимнем туризме в Абхазии: хотим проводить новогодние фестивали

"В отелях проводятся шоу-программы с привлечением артистов. Если рассматривать экстремальные виды туризма, то это хели-ски, который стал популярным в горных странах. Здесь эти услуги оказывают профессионалы, которые приехали из России, также, специалисты с опытом работы в европейских странах. Будут предоставляться гастрономический туризм. В основном туристы зимой приезжаю на 6-8 дней в Абхазию. В этом году не предусмотрено проведение каких-либо фестивалей, но в 2019 году они будут, подготовимся. Также предоставляются услуги по сероводородным источникам и паломнические туры. Если будут позволять природно-климатические условия, будут поездки на Рицу", — сказал Ахба.