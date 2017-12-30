Калер: настоящий салат "Оливье" содержит совсем другие продукты

"В настоящем салате "Оливье" были совсем другие продукты. Там было мясо куропатки, раковые шейки, оливки, соус провансаль, листья салата, все это было посыпано красной икрой. В России на тот момент народ был бедный, а салат такой хотелось попробовать каждому, начали заменять. Оливки заменили зеленым горошком, раковые шейки заменили отварной морковью, А знаменитый салат "Селедка под шубой", вообще раньше назывался просто "Шуба". Это была аббревиатура — "Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема", — сказал радио Sputnik Калер.