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Антон Калер
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Калер: настоящий салат "Оливье" содержит совсем другие продукты

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Ведущий шеф-повар, бренд-шеф многих ресторанов, ведущий кулинарной рубрики "Настроение" на телеканале ТВЦ Антон Калер в интервью Sputnik рассказал об истории создания "Оливье" и "Селедки под шубой".

"В настоящем салате "Оливье" были совсем другие продукты. Там  было мясо куропатки, раковые шейки, оливки, соус провансаль, листья салата, все это было посыпано красной икрой.  В России на тот момент народ был бедный, а салат такой хотелось попробовать  каждому, начали заменять. Оливки заменили зеленым горошком, раковые шейки заменили отварной морковью, А знаменитый салат "Селедка под шубой", вообще раньше назывался просто "Шуба". Это была аббревиатура  — "Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема", — сказал радио Sputnik Калер.




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