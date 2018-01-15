Гинзбург: съев сладкое, человек ощущает себя счастливым

Американские ученые выяснили, что люди предпочитают сладкую пищу из-за так называемых "тусклых" вкусовых рецепторов, которые ограничивают чувствительность к тем или иным вкусам. В результате человек выбирает более сладкую и насыщенную ароматизаторами пищу. Но со временем чувствительность к сахару снижается, что ведет к увеличению в рационе продуктов с кого высоким содержанием.

"Человек начинает употреблять больше сладостей, когда он чем-то недоволен или кода он ничем не занят, таким образом "заедая" плохое настроение и ничегонеделание. Если бы он был занят, то не было бы замашки съедать быстрые углеводы. По факту это уже как наркотик: съел — и вроде как стало хорошо. Но впоследствии начинается брожение, окисление, что дает глобального рода нехорошие последствия", — сказал радио Sputnik Гинзбург.

Собеседник агентства советует: если уж хочется съесть чего-нибудь сладенького — съешьте, но не мучное и не сразу после еды. Собеседник отметил, что торты и пирожные нужно заменить на черный шоколад, мед, сухофрукты. Также стоит проанализировать, что вы едите перед десертом, потому что именно здесь может заключаться корень проблем с лишним весом.

Комментарий диетолога Михаила Гинзбурга слушайте в аудиозаписи.