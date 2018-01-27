Чамагуа о безопасности в школах: все предписания МЧС выполнить невозможно

"На самом деле школы находятся в плачевном состоянии, потому что сельские школы — это здания, построенные в советское время. Вся электрическая проводка давно устарела, она имеет свой определенный износ. Государство естественно оказывает финансовую помощь, например, с апреля по май 2016 года по просьбе министерства образования, Департаментом по энергетическому надзору и Госстандарту был проведен осмотр столичных школ и детских садов. Проведенные проверки выявили нарушения, требующие незамедлительного устранения. На сегодняшний день сказать, что мы можем за один год осуществить и привести все школьные и дошкольные учреждения в необходимый порядок, для того, чтобы не было таких инцидентов, как который произошел в десятой школе, на сегодня невозможно, необходимы финансовые вложения. Проблемы характерны не только для десятой школы, к примеру, в сухумской школе №1 постоянно лопаются трубы", — сказал Чамагуа.