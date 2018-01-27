Бения о строительстве сквера в Гагре: близок дух сухумской "Брехаловки"

"Работы по благоустройству и строительству сквера проводятся за счет бюджета Гагрского района. В этом месте будет сквер наподобие сухумской "Брехаловки". На данном этапе уже положили тротуарную плитку, установили десять заливных столов, также планируем установить лавочки, мусорные урны и кафешку, где можно будет купить кофе и напитки. Идею создать сквер в центре города поддержали не только глава района и депутаты, но и общество. Строительные работы проводит компания "Гаграстройтехнологии". По мнению Бения, новая зона отдыха в курортном городе Абхазии может стать излюбленным местом не только для горожан, но и для туристов. У посетителей сквера будет возможность так же, как и на "Брехаловке", проводить досуг за игрой в нарды, шахматы и домино", — сказал Бения.