Обзор итоговых пресс-конференций президента Абхазии

Очередная большая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба для средств массовой информации пройдет в Сухуме 21 декабря. Sputnik Абхазия предлагает вспомнить, что говорил глава государства, отвечая на вопросы журналистов на предыдущих мероприятиях для прессы.

100 дней президентства

В ноябре 2014 года в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В общей сложности встреча с журналистами длилась полтора часа, в течение которых глава государства ответил на три десятка вопросов.

Говорил об экономике, социальном развитии страны, о внутриполитической ситуации и, конечно же, об абхазо-российском договоре, подписанном главами государств России и Абхазии 24 ноября 2014 года.

Рауль Хаджимба подчеркнул его необходимость. Абхазо-российский Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве будет способствовать новому импульсу в отношениях двух стран, заявил Хаджимба.

"С его помощью мы должны решить проблемы безопасности, расширить возможности по дальнейшему признанию нашей независимости. Кроме того, мы можем осуществить перезагрузку социально-экономического сотрудничества с Россией", — сказал президент.

Экономическую ситуацию в Абхазии Хаджимба охарактеризовал как сложную. По его оценке, особенно остро стоят проблемы энергообеспечения и коммунального хозяйства.

По словам президента, на Межправительственной комиссии принято решение, что значительная часть российской помощи с 2015 года будет направлена на реализацию проектов в реальном секторе экономики.

Для успешного развития государства, отметил Хаджимба, необходимо знать цель и план ее реализации.

"В условиях фактической девальвации рубля и непростой ситуации, которая складывается вокруг нашего стратегического союзника, мы должны выработать свой сценарий развития на краткосрочную и более отдаленную перспективу", — заявил президент.

Хаджимба обратил внимание на то, что необходимо выработать комплекс мер, которые позволят минимизировать последствия кризисных явлений как внешнего, так и внутреннего характера.

"Мы намерены в течение года выработать пакет правовых реформ, включая конституционную, которые будут направлены на решение этих задач. Вместе с тем реформы не должны привести к дестабилизации политической системы и утрате рычагов управления", — предостерег глава республики.

Рауль Хаджимба высказался о необходимости наделения глав городов и районов более широкими полномочиями.

"Будучи главой государства, я столкнулся с тем, что ни один глава города, района, местного собрания, не может решить тех или иных вопросов без вышестоящих руководителей", – сказал Хаджимба.

Он отметил, что муниципалитеты лишены возможностей действенного функционирования, так как все полномочия сконцентрированы в центре.

"Я говорил о возможности выборов хотя бы в столице. Есть те, кто поддерживают эту идею, есть те, кто против. Это предмет дальнейших обсуждений и в Парламенте, и в органах исполнительной власти", – заявил тогда глава Абхазии.

Несмотря на сложные отношения с Грузией, президент выразил уверенность в необходимости продолжения встреч в Женеве. "Женевские дискуссии — важная площадка, где абхазская сторона должна четко обозначать свою позицию. К сожалению, не всегда у нас это получается. Женевские дискуссии, хоть и не решают стоящие перед нами задачи в полной мере, нам нужны. Считаю необходимым продолжать эти встречи, пока не будет других возможностей", – сказал Рауль Хаджимба.

Узкий формат

В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года, хотя и не была так заявлена.

Глава государства посвятил около полутора часов ответам на вопросы внутренней и внешней политики, высказался о мерах по оптимизации штатной численности органов государственного управления, о ходе конституционной реформы.

По оценке президента, несмотря на все трудности и необходимость принятия непопулярных решений, большинство поставленных целей в 2015 году были достигнуты.

"Пенсии и заработные платы выплачивались без задержек, за счет своих средств были увеличены зарплаты бюджетникам. Это прямое следствие более эффективного фискального администрирования и задействования внутренних резервов нашей страны. 2015 год, прожитый во многом за счет собственных средств, оказался не самым худшим", — отметил президент.

Одним из первых был вопрос о нашумевшей пошлине на экспорт орехов. Президент отметил, что со дня введения пошлины, то есть с 1 сентября 2015 года, через КПП "Ингур" и КПП "Псоу" было вывезено более 1000 тонн орехов. В виде пошлины в бюджет перечислено 25 миллионов рублей.

"Эти деньги будут использованы для развития села и сельского хозяйства. Необходимо создать условия для возвращения людей в село. Первые шаги по оказанию финансовой помощи селу были предприняты еще в прошлом году. В частности, это касается кредитования малого и среднего бизнеса. Государство и в дальнейшем планирует оказывать помощь крестьянам, связанную с проведением полевых работ, обеспечением удобрениями", — перечислил президент Абхазии.

Не обошли стороной принятый закон о ввозном налоге на добавленную стоимость.

По словам Рауля Хаджимба, мировой опыт показывает, что введение НДС, в том числе "ввозного", — совершенно необходимая мера, дающая положительный результат не только с фискальной, но и со структурной точки зрения.

"Мы пошли на освобождение от ввозного НДС продуктов питания, а также некоторых категорий промтоваров, чтобы смягчить возможные негативные последствия для широких слоев населения. В то же время невозможно постоянно полагаться лишь на внешнюю финансовую помощь. Нужно искать собственные средства, чтобы повысить зарплаты и пенсии", — отметил президент.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что государство обязано выполнить доходную часть бюджета на 2016 год, увеличенную почти вдвое по сравнению с 2015 годом.

Увеличение численного состава Народного Собрания–Парламента президент не поддержал.

"Увеличение количества депутатов до 55 человек нам не по карману", — подчеркнул он и пояснил, что наиболее оптимальной избирательной системой может стать смешанная система.

Отвечая на вопрос о продаже недвижимости иностранцам Рауль Хаджимба отметил, что при обсуждении этого вопроса зачастую происходит подмена понятий – путают продажу недвижимости вообще и продажу жилой недвижимости иностранным гражданам.

"Разве мы не продаем иностранцам объекты, являющиеся государственной собственностью? Давно продаем. И это вызывает определенное недовольство людей. Но эти решения принимались исходя из сложной экономической ситуации в стране. Некоторые объекты курортной сферы, предприятия уже проданы. При этом о продаже земли не может быть и речи. Согласно Конституции этот вопрос даже на референдум не может быть вынесен. Что же касается вопроса продажи жилой недвижимости, то об этом речь идет уже давно, он ставился еще при Сергее Васильевиче Багапш. Я думаю, что при правильном подходе этот вопрос вполне решаем в устраивающей всех форме. Сегодня же мы имеем неконтролируемую ситуацию в этой сфере, которую нужно привести в порядок. Использовать патриотическую риторику при обсуждении данного вопроса не совсем уместно. Мы все патриоты. Нельзя манипулировать сознанием людей", — сказал Рауль Хаджимба.

Итоги — 2016

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел очередную пресс-конференцию.

Открывая ее, глава государства не мог обойти стороной декабрьский кризис между властью и оппозицией, и назвал важным достижением 2016 года принятие компромиссного решения.

"Несмотря на преднамеренную эскалацию политической обстановки, народ Абхазии проявил ярчайший пример мудрости и ответственности за страну и ее будущее", — сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба. — Мы сумели пройти еще через одно испытание достойно и сумели остановиться у опасной черты".

В Парламенте Абхазии 19 декабря 2016 года был подписан документ между властью и оппозицией, согласно которому исключается возможность разрешения политических противоречий в стране неконституционным путем.

На этой же пресс-конференции Рауль Хаджимба сделал громкое заявление о том, что в будущем президент Абхазии должен избираться на один срок.

"У нас народ не терпит долгого видения одного и того же лица. Сделал хорошее дело, можно передать пост молодому поколению, которое не хуже нас с вами будут делать эту работу", — добавил он.

Касаясь обсуждаемого в обществе вопроса о создании в республике Информационно-координационный центр министерств внутренних дел России и Абхазии, Рауль Хаджимба подчеркнул, что ИКЦ нужен республике.

"Скажу вам смело, что ИКЦ нужен и очень даже нужен. Жизнь показывает, что нам нужны обученные профессионалы. К сожалению, у нас сегодня этого нет. Информационно-координационный центр – это структура, которая нацелена на то, чтобы использовать возможности, которые будут предоставлены российской стороной. Это, в частности, вопросы обучения личного состава", – отметил глава государства.

Основная задача центра заключается в организации обмена оперативной информацией между правоохранительными органами России и Абхазии, формировании банка данных об организованных преступных сообществах, содействии в межгосударственном розыске и выдаче лиц, скрывшихся от уголовного преследования.

Подводя итоги уходящего 2016 года, глава государства отметил успехи, которые были достигнуты в различных сферах, в том числе переход на казначейскую систему выполнения бюджета. По словам Хаджимба, это позволяет контролировать расходование государственных средств.

"Бюджет 2016 приблизился к пяти миллиардам рублей. Это то, что мы стали зарабатывать сами, не считая тех российских финансовых вливаний, сумма которых составила порядка пяти миллиардов 260 миллионов рублей", — подчеркнул Хаджимба.

Он отметил и положительные тенденции в развитии туристической сферы.

"Курортный сезон 2016 года прошел успешно. Абхазию в этом году посетило около полутора миллионов туристов, кроме того, реконструированы корпуса курорта в Пицунде", — сказал глава государства.

Внешнеторговый оборот Абхазии за январь-декабрь 2016 года составил более 23 с половиной миллиардов рублей, что на три миллиарда больше, чем за аналогичный период 2015 года, привел цифры Хаджимба.

Рауль Хаджимба отметил повышение раскрываемости преступлений в 2016 году.

"В этом году у нас совершено 19 убийств и покушений, из них раскрыто 14", — сообщил он журналистам.

Итоги 2017 года президент Абхазии Рауль Хаджимба подведет на пресс-конференции для средств массовой информации в Сухуме 21 декабря.