Огонь Олимпиады-2018 в Пхенчхане зажгли в Древней Олимпии

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Церемония зажжения олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр, которые в 2018 году пройдут в южнокорейском Пхенчхане, состоялась в Древней Олимпии, сообщает Р-Спорт.

Церемония, проходившая под дождем, началась в полдень по местному времени. В храме Геры верховная жрица после традиционной церемонии зажгла огонь.

На стадионе в Древней Олимпии, где в VIII веке до нашей эры зародились Игры, стартует эстафета олимпийского факела. Первым факелоносцем станет греческий биатлонист и лыжник Апостолос Ангелис. Второй факелоносец – бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Южной Кореи по футболу Пак Чжи Сун.

На территории Греции эстафета продлится семь дней, огонь преодолеет 2129 км. 31 октября на стадионе "Панатинаикос" в Афинах олимпийский огонь будет передан представителям оргкомитета Игр в Пхенчхане.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.