Олимпиада-2018: РФ не бойкотирует ОИ в Пхенчхане, а МОК за все заплатит

Владимир Путин заявил, что российские власти не будут чинить препятствий спортсменам, которые захотят участвовать в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе, к тому же большинство российских спортсменов и тренеров высказываются за поездку на Игры.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. О ситуации с недопуском сборной России к Олимпийским играм 2018 года под национальным флагом читайте в материале Sputnik Беларусь.

Владимир Путин заявил в среду, что не против участия российских спортсменов в Олимпийских играх — 2018 под олимпийским флагом, а МОК в свою очередь сообщил, что возьмет на себя расходы на участие российских спортсменов в ОИ-2018.

Не будем никому ничего запрещать

"Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно, поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать", — сказал Путин.

© Sputnik. Гильем Бейкер Исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), но создал условия для допуска российских спортсменов, которые никогда прежде не были фигурантами допинговых скандалов, на Олимпиаду в Пхенчхане. Атлеты смогут участвовать как "Спортсмены-олимпийцы из России" и выступать под олимпийской, а не российской символикой.

О таком решении МОК Путин сказал, что надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого". Но, по его мнению, этим поводом воспользовались не совсем честным образом, поскольку большинство обвинений основано на недоказанных и в значительной степени голословных фактах.

Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что его оценка не является окончательной, итоговое решение должно принять олимпийское собрание, которое пройдет в Москве 12 декабря.

МОК возьмет расходы на себя

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил в среду, что поскольку МОК приглашает российских спортсменов, то возьмет на себя расходы на их участие в Олимпиаде 2018 года.

"Если МОК приглашает спортсменов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы. Из нашего решения видно, что эти атлеты не будут отличаться от других, участвующих в соревнованиях. Они будут размещены бесплатно, питаться бесплатно, будут оплачены расходы на часть обслуживающего персонала", — заявил на пресс-конференции Бах.

Спортсмены высказываются за участие

Не смотря на то, что в заявлениях политиков нередко звучат призывы бойкотировать Олимпиаду в Пхенчхане, спортсмены и тренера в большинстве высказываются за то, что ехать на Игры надо.

"Отказаться — значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика, и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все "чистые" спортсмены должны ехать", — заявил РИА Новости форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук. Его поддержал и Александр Овечкин, заявив, что спорт превыше всех амбиций.

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан уже заявил, что выступит на Олимпиаде в нейтральном статусе. "Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться", — отметил уроженец Сеула.

"Считаю, что нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду, так как для многих эти Игры могут быть последними, и шанса выступить больше не будет. Также не надо забывать, что команда будет называться "Олимпийская команда от России", а не просто команда, выступающая под нейтральным флагом", — написал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram.

А двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева призвала спортсменов не отчаиваться и добавила, что ехать на условиях, предложенных МОК сейчас, как "олимпийский спортсмен из России", она бы согласилась.

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подчеркнула, что российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду в Пхенчхане ради будущего.