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Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме

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(1:20 / 8.47Mb / просмотров видео: 10)
Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Пресс-конференция руководителей городских служб Сухума прошла в Sputnik в четверг.

Нагрузка на электросети столицы из-за похолодания возросла на 13 процентов, сказал на пресс-конференции в Sputnik 22 декабря директор МУП СУЭС администрации Сухума Тимур Джинджолия. 

Руководитель СУЭС отметил, что у предприятия есть небольшой аварийный запас. Были приобретены новые трансформанты на случай необходимой замены находящихся в эксплуатации. Посильную помощь, по словам Джинджолия, оказывает и РУП "Черноморэнерго".

Тимур Джинджолия подчеркнул, что диспетчерская служба и ремонтные бригады СУЭС работают практически в круглосуточном режиме. Единственной проблемой остается уровень электроэнергии в сетях.

Директор Муниципального унитарного предприятия (МУП) "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия сказал, что в новогоднюю ночь в столице до утра будут курсировать четыре троллейбуса.

О готовности к зимнему периоду на пресс-конференции говорили начальник коммунального управления столицы Дмитрий Ахуба и начальник жилуправления Сергей Матосян. Они заверили журналистов, что жилищно-коммунальные службы готовы к непогоде.

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