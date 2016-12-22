Нагрузка на электросети столицы из-за похолодания возросла на 13 процентов, сказал на пресс-конференции в Sputnik 22 декабря директор МУП СУЭС администрации Сухума Тимур Джинджолия.

Руководитель СУЭС отметил, что у предприятия есть небольшой аварийный запас. Были приобретены новые трансформанты на случай необходимой замены находящихся в эксплуатации. Посильную помощь, по словам Джинджолия, оказывает и РУП "Черноморэнерго".

Тимур Джинджолия подчеркнул, что диспетчерская служба и ремонтные бригады СУЭС работают практически в круглосуточном режиме. Единственной проблемой остается уровень электроэнергии в сетях.

Директор Муниципального унитарного предприятия (МУП) "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия сказал, что в новогоднюю ночь в столице до утра будут курсировать четыре троллейбуса.

О готовности к зимнему периоду на пресс-конференции говорили начальник коммунального управления столицы Дмитрий Ахуба и начальник жилуправления Сергей Матосян. Они заверили журналистов, что жилищно-коммунальные службы готовы к непогоде.

Подробнее об этом читайте здесь >>