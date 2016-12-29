20:31 31 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Дед Мороз от Sputnik одарил детей в Бабушаре и Багмаране

Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
5610

Новости

Все новости
Все новости
(1:28 / 9.57Mb / просмотров видео: 45)
Sputnik / Илона ХварцкияВладимир Бегунов
© Sputnik / Илона Хварцкия Владимир Бегунов

Sputnik присоединился к новогодней акции "Подари чудо" благотворительного фонда "Киараз" и вручил подарки детям из малообеспеченных семей.

Сотрудники Sputnik посетили несколько семей в пригороде Сухума в селах Бабушара и Багмаран. Наши Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они писали в своих новогодних пожеланиях.

В ежегодной благотворительной акции фонда "Киараз" участвуют множество организаций и неравнодушных людей по всей Абхазии. Они покупают новогодние подарки детям из малообеспеченных семей.

Всего этом году в "Киараз" пришло 550 писем. Ни одно из них не осталось без ответа. Подарки детям покупали различные организации и неравнодушные жители Абхазии.

Большинство ребят получили свои подарки, когда пришли на благотворительные новогодние спектакли в русский и абхазский драмтеатры. Кто не смог попасть на представление, тому подарки развозили выездные Деды Морозы фонда "Киараз" и информагентства Sputnik Абхазия. Костюм Деда Мороза предоставил РУСДРАМ.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

Главные темы

  • Хакибей Айба
    Без рыбы и черного хлеба: история Хакибея Айба

    Герою Социалистического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, депутату Верховного Совета СССР трех созывов Хакибею Айба 31 декабря исполнилось бы 99 лет.

    71
  • Военно-духовой оркестр Абхазии исполнил адажио Валерия Халилова
    Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

    Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

    42
  • Константин Ченгелия
    Юбиляры 2016 года

    В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

    33

Репатриация

Мультимедиа

Хакибей Айба
Хакибей Айба: восемь кадров из жизни ветерана, передовика, Героя
Подарок от России: спасатели передали сирийцам аэромобильный госпиталь
МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia