Сотрудники Sputnik посетили несколько семей в пригороде Сухума в селах Бабушара и Багмаран. Наши Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они писали в своих новогодних пожеланиях.

В ежегодной благотворительной акции фонда "Киараз" участвуют множество организаций и неравнодушных людей по всей Абхазии. Они покупают новогодние подарки детям из малообеспеченных семей.

Всего этом году в "Киараз" пришло 550 писем. Ни одно из них не осталось без ответа. Подарки детям покупали различные организации и неравнодушные жители Абхазии.

Большинство ребят получили свои подарки, когда пришли на благотворительные новогодние спектакли в русский и абхазский драмтеатры. Кто не смог попасть на представление, тому подарки развозили выездные Деды Морозы фонда "Киараз" и информагентства Sputnik Абхазия. Костюм Деда Мороза предоставил РУСДРАМ.

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