Грузовик врезался в группу военных в Иерусалиме. Кадры с места ЧП

Неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали. По предварительной информации, нападавший был ликвидирован полицией.
Неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали. По предварительной информации, нападавший был ликвидирован полицией.
Участники хора института Шиллера в Нью-Йорке при поддержке представителей пожарного и полицейского департаментов города спели российский гимн в память о жертвах крушения Ту-154.
Ночное Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова прошло в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь с 6 на 7 января.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Несколько тысяч верующих пришли отметить Рождество в главном храме страны.
Один из крупнейших в мире фестивалей снежных и ледовых скульптур стартовал в Харбине (Китай). Смотрите кадры фейерверка с церемонии открытия.
По сообщению метеорологов Абхазии, в течение недели на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода.
Четыре этажа полукруглого белого здания и ресторан на крыше с белоснежной колоннадой, с которой взлетают и кружат над набережной чайки, рядом два ряда высоких пальм, а впереди на газоне цветочные часы, указывающие день, месяц, год - именно такой помнят гостиницу "Абхазия" многие, об этом читайте в материале Арифы Капба.
Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.