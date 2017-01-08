02:21 09 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Грузовик врезался в группу военных в Иерусалиме. Кадры с места ЧП

Получить короткую ссылку
19 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:21 / 2.27Mb / просмотров видео: 80)
RUPTLY
© RUPTLY.

Неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали.

Неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали. По предварительной информации, нападавший был ликвидирован полицией.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
Дары волхвов и ясли Христа: ночная служба в Сухумском соборе
Грузовик протаранил группу военных в Иерусалиме. Кадры с места ЧП
Грузовик врезался в группу военных в Иерусалиме. Кадры с места ЧП
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia