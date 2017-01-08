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В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов

Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме

REUTERS/Noam Moskovich ISRAEL OUT.
В мире
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Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме, четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер. 

Полицейские открыли по водителю огонь, он ранен.

"Это теракт", — заявила представитель полиции.

Инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.

Агентство Ассошиэйтед пресс отмечает, что грузовик внезапно совершил поворот и наехал на военнослужащих, которые вышли из автобуса.

Дипломаты выясняют, были ли среди погибших или пострадавших россияне.

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