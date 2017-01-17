Тимур Тания: жизнь в кадре. Фрагменты выступлений

Тимур Тания, абхазский актер и КВНщик — капитан команды "Нарты из Абхазии", известен телезрителям по работе в проектах "Дружба народов" и "Однажды в России".

Тимур родился 17 января 1980 года в Сухуме. В 1998 году поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет, где и произошел его первый выход на сцену в конкурсе "Студенческая весна". В начале 2000-х в Абхазии появилась команда КВН "Нарты из Абхазии", которая в 2005 году вместе с московской командой "Мегаполис" стала чемпионом Высшей лиги КВН. Позднее Тимур Тания поднимал над головой Летние кубки КВН 2008 и 2010 годов, а также Золотого и Президентского "Кивинов" Юрмальского фестиваля в 2009 году.

Тимур Тания женат, отец троих детей.

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