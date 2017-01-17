"Одинокий" КВНщик в Канаде, или веселый режиссер Тимур Тания

Sputnik, Бадри Есиава.

Друзья и коллеги Тимура Тания нередко вспоминают самые веселые и лихие годы их молодости. Многие из этих историй тесно связаны с КВН, другие же с повседневной жизнью.

Члены команды КВН "Нарты из Абхазии" отметили, что за все эти годы у них накопилось немало историй о забавных моментах совместной работы и тесной дружбы. При этом, как и у каждого круга друзей, не все они подлежат огласке и тем более печати.

© Sputnik. Илона Хварцкия Абхазия на "планете" КВН

Но один случай, связанный с Тимуром Тания, запомнился им надолго, произошел он в Канаде, где "Нарты" были на гастролях.

Дамей Чанба рассказал, как их команду пригласили посетить Ниагарский водопад, но так получилось, что все "Нарты" сели в один автомобиль, а Тимур поехал отдельно.

"Мы выехали раньше, чем Тимур,и делали много общих фотографий на всем пути к водопаду и у него самого, а Тимур не успевал нас догнать и на всех фотографиях он был в гордом одиночестве", — смеясь, поделился этой историей Чанба.

Когда "Нартам", наконец, удалось воссоединиться, они стали пересматривать снимки, на которых команда без своего капитана весело проводит время. Тимур Тания отреагировал на это в своей манере, с юмором.

"Как я дома покажу эти фотографии, словно я не с командой на гастролях, а один в командировке", — возмутился Тания.

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Дамей Чанба считает Тания преданным другом, обладающим большой душой. Несмотря на свой статус и свою популярность, добавил он, Тимур остается скромным человеком по отношению ко всем, он никогда не обделяет своим вниманием ни друзей, ни поклонников.

По словам товарищей, Тимур очень любит шутить, и ему всегда удается разрядить своим чувством юмора любую ситуацию, поднять настроение окружающим.

Народный артист Абхазии Кесоу Хагба, который играл одну из главных ролей в фильме Тимура Тания "Спасибо деду за Победу", отметил его режиссерский талант.

"В этом фильме несколько сценаристов, но основной – Тимур Тания. На мой взгляд, это один из лучших сценариев за поствоенный период, который скажет об Абхазии, отношении абхазов к семье и природе много существенного. Это, конечно же, комедийный фильм, но в то же время с печальным содержанием человеческих историй, смысла жизни и ощущения самой природы", — подчеркнул Кесоу Хагба.

Народный артист добавил, что до съемок этого фильма, где он играет роль ветерана Великой Отечественной Джансуха, на чьих воспоминаниях, в принципе, строится весь сюжет, ему не доводилось работать с Тимуром Тания, но это не помешало ему чувствовать себя комфортно на съемочной площадке.

"Когда режиссер знает, чего он хочет от актеров и предвидит итог еще не завершенной работы, — это делает работу легкой и комфортной. Тимур проявил себя во время съемок как человек тактичный, отчего было приятно работать и с ним, и с его командой", — признался Хагба.

Тимур Тания , абхазский актер и КВНщик — капитан команды "Нарты из Абхазии", известен телезрителям по работе в проектах "Дружба народов" и "Однажды в России".

Тимур родился 17 января 1980 года в Сухуме. В 1998 году поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет, где и произошел его первый выход на сцену в конкурсе "Студенческая весна". В начале 2000-х в Абхазии появилась команда КВН "Нарты из Абхазии", которая в 2005 году вместе с московской командой "Мегаполис" стала чемпионом Высшей лиги КВН. Позднее Тимур Тания поднимал над головой Летние кубки КВН 2008 и 2010 годов, а также Золотого и Президентского "Кивинов" Юрмальского фестиваля в 2009 году.

Тимур Тания женат, отец троих детей.